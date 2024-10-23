Gündeme Tepkisini Hiç Esirgemeyen Müge Anlı TUSAŞ Saldırısı Sonrası Paylaşım Yaptı!
Gündeme Tepkisini Hiç Esirgemeyen Müge Anlı TUSAŞ Saldırısı Sonrası Paylaşım Yaptı!
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Saat 15.30 itibarıyla Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası derin üzüntüye boğulmuştuk.
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Terör gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kaldığımız bu günde 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.
Yaşanan terör olayına yönelik pek çok ünlü isim tepkisini esirgemedi.
O isimlerden biri de gündeme yönelik tepkisini esirgemeden söyleyen Müge Anlı, yaşanan bu acı olay karşısında da sessiz kalmadı.
Anlı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Terör yine canımızı yaktı" ifadelerine yer verdi.
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