Görüş Bildir
Haberler
TV
Gündeme Tepkisini Hiç Esirgemeyen Müge Anlı TUSAŞ Saldırısı Sonrası Paylaşım Yaptı!

Gündeme Tepkisini Hiç Esirgemeyen Müge Anlı TUSAŞ Saldırısı Sonrası Paylaşım Yaptı!

Terör Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 00:36

Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası 5 vatandaşımızı şehit vermiştik. 22 kişinin de yaralandığı olay sonrası tepkisini gösteren isimlerden biri de Müge Anlı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Saat 15.30 itibarıyla Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası derin üzüntüye boğulmuştuk.

Saat 15.30 itibarıyla Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası derin üzüntüye boğulmuştuk.

Terör gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kaldığımız bu günde 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Terör gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kaldığımız bu günde 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Yaşanan terör olayına yönelik pek çok ünlü isim tepkisini esirgemedi.

Yaşanan terör olayına yönelik pek çok ünlü isim tepkisini esirgemedi.

O isimlerden biri de gündeme yönelik tepkisini esirgemeden söyleyen Müge Anlı, yaşanan bu acı olay karşısında da sessiz kalmadı.

O isimlerden biri de gündeme yönelik tepkisini esirgemeden söyleyen Müge Anlı, yaşanan bu acı olay karşısında da sessiz kalmadı.

Anlı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Terör yine canımızı yaktı" ifadelerine yer verdi.

Anlı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Terör yine canımızı yaktı" ifadelerine yer verdi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın