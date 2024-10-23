TUSAŞ Saldırısı Sonrası MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu ve Oyuncu Celil Nalçakan'dan Tepki: "Artık Bitsin!"
TUSAŞ Saldırısı Sonrası MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu ve Oyuncu Celil Nalçakan'dan Tepki: "Artık Bitsin!"
Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası ülke olarak sarsılmıştık. 5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın yaralandığı olay sonrasında pek çok ünlü isim tepkisini dile getirmişti. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ve oyuncu Celil Nalçakan da yaşananlara tepki gösterdi.
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Ankara'da binlerce çalışanın yer aldığı TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hepimizi derinden sarstı.
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Yaşanan acı olayın ardından hepimiz gibi ünlü isimler de teröre lanet yağdırarak tepkisini gösterdi.
O isimler arasında yakın arkadaş oldukları bilinen Somer Şef ile oyuncu Celil Nalçakan da vardı.
Magazin Burada mikrofonlarına konuşan ikiliden Celil Nalçakan "İçimiz yanıyor" derken; Somer Sivrioğlu da acı haberi program çekiminde aldıklarını söyleyerek "Tadımız tuzumuz kaçtı" dedi.
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