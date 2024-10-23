TUSAŞ Saldırısı Sonrası MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu ve Oyuncu Celil Nalçakan'dan Tepki: "Artık Bitsin!"

Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası ülke olarak sarsılmıştık. 5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın yaralandığı olay sonrasında pek çok ünlü isim tepkisini dile getirmişti. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ve oyuncu Celil Nalçakan da yaşananlara tepki gösterdi.