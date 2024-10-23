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TUSAŞ Saldırısı Sonrası MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu ve Oyuncu Celil Nalçakan'dan Tepki: "Artık Bitsin!"

TUSAŞ Saldırısı Sonrası MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu ve Oyuncu Celil Nalçakan'dan Tepki: "Artık Bitsin!"

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 01:00

Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası ülke olarak sarsılmıştık. 5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın yaralandığı olay sonrasında pek çok ünlü isim tepkisini dile getirmişti. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ve oyuncu Celil Nalçakan da yaşananlara tepki gösterdi.

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Ankara'da binlerce çalışanın yer aldığı TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hepimizi derinden sarstı.

Ankara'da binlerce çalışanın yer aldığı TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hepimizi derinden sarstı.

Yaşanan acı olayın ardından hepimiz gibi ünlü isimler de teröre lanet yağdırarak tepkisini gösterdi.

Yaşanan acı olayın ardından hepimiz gibi ünlü isimler de teröre lanet yağdırarak tepkisini gösterdi.

O isimler arasında yakın arkadaş oldukları bilinen Somer Şef ile oyuncu Celil Nalçakan da vardı.

O isimler arasında yakın arkadaş oldukları bilinen Somer Şef ile oyuncu Celil Nalçakan da vardı.

Magazin Burada mikrofonlarına konuşan ikiliden Celil Nalçakan "İçimiz yanıyor" derken; Somer Sivrioğlu da acı haberi program çekiminde aldıklarını söyleyerek "Tadımız tuzumuz kaçtı" dedi.

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