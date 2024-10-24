Elimi Bırakma ve Benim Adım Melek Dizilerinin Yapımcısından Yeni Dizi Geliyor!
Elimi Bırakma ve Benim Adım Melek Dizilerinin Yapımcısından Yeni Dizi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Elimi Bırakma”, “Benim Adım Melek” ve “Kara Tahta” gibi dizilerin yapımcısından yeni bir dizi geliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Üs Yapım'ın ATV için yeni bir dizi hazırlığında olduğu açıklandı.
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Daha önce “Elimi Bırakma”, “Benim Adım Melek” ve “Kara Tahta” dizilerinin yapımını üstlenen şirket, Zembilli adlı diziyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, asker Murad’ın izinli olarak köye dönmesiyle başlayan hikayede Zembilli Kasabasının gençlerinin acı, tatlı ve sürprizli olayları izleyiciye aktarılacak.
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