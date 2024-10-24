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Müge Anlı Yayında Teröre Lanet Yağdırdı: "Terör Yine Canımızı Çok Yaktı!"

Müge Anlı Yayında Teröre Lanet Yağdırdı: "Terör Yine Canımızı Çok Yaktı!"

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 11:11

Dün gerçekleşen TUSAŞ terör saldırısının ardından ülke olarak yasa boğulmuştuk. Ünlü gazeteci Müge Anlı, bugünkü yayınında teröre lanet yağdırdı.

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Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ülke olarak yasa boğulmuştuk.

Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ülke olarak yasa boğulmuştuk.

5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın yaralandığı olayın ardından pek çok ünlü isim tepkisini gösterdi.

5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın yaralandığı olayın ardından pek çok ünlü isim tepkisini gösterdi.

Müge Anlı da dün Instagram hesabından tepkisini göstermişti.

Bugün ise Tatlı Sert programının açılışında konuyla ilgili konuştu. "Terör yine canımızı yaktı" diyen Anlı, "Son olsun" vurgusu yaptı.

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