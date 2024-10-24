Müge Anlı Yayında Teröre Lanet Yağdırdı: "Terör Yine Canımızı Çok Yaktı!"
Müge Anlı Yayında Teröre Lanet Yağdırdı: "Terör Yine Canımızı Çok Yaktı!"
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Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ülke olarak yasa boğulmuştuk.
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5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın yaralandığı olayın ardından pek çok ünlü isim tepkisini gösterdi.
Bugün ise Tatlı Sert programının açılışında konuyla ilgili konuştu. "Terör yine canımızı yaktı" diyen Anlı, "Son olsun" vurgusu yaptı.
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