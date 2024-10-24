Deha, Leyla ve Fazlası... Rekabet Kurulu 5 Dizi Yapım Şirketine Soruşturma Açtı!
Deha, Leyla ve Fazlası... Rekabet Kurulu 5 Dizi Yapım Şirketine Soruşturma Açtı!
Dizi yapım ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 5 yapım şirketine rekabet soruşturması açıldı. Kanunu ihlal ettiler mi, araştırılacak.
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Rekabet Kurulu, medya sektöründe hizmet veren ve aralarında dizi yapımı, dağıtımı ve dijital pazarlama şirketlerinin bulunduğu 5 farklı şirket hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.
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Rekabet Kurumu'nun web sitesinde yapılan açıklamaya göre;
Soruşturma kapsamında, Kurul, MED Yapım, AY Yapım ve MADD Entertainment'ın yerli dizilerin yurtdışı dağıtımına ilişkin olarak, MED Yapım ve AY Yapım'ın işgücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini inceleyecek.
Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bu soruşturma, söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri anlamına gelmiyor.
Bu, sadece bir inceleme süreci ve sonucunda herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.
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