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Deha, Leyla ve Fazlası... Rekabet Kurulu 5 Dizi Yapım Şirketine Soruşturma Açtı!

Deha, Leyla ve Fazlası... Rekabet Kurulu 5 Dizi Yapım Şirketine Soruşturma Açtı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 19:41

Dizi yapım ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 5 yapım şirketine rekabet soruşturması açıldı. Kanunu ihlal ettiler mi, araştırılacak.

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Rekabet Kurulu, medya sektöründe hizmet veren ve aralarında dizi yapımı, dağıtımı ve dijital pazarlama şirketlerinin bulunduğu 5 farklı şirket hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Rekabet Kurulu, medya sektöründe hizmet veren ve aralarında dizi yapımı, dağıtımı ve dijital pazarlama şirketlerinin bulunduğu 5 farklı şirket hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Rekabet Kurumu'nun web sitesinde yapılan açıklamaya göre;

Rekabet Kurumu'nun web sitesinde yapılan açıklamaya göre;

  • Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ (MED Yapım), 

  • Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ (AY Yapım), 

  • MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD Entertainment), 

  • Yek Teknoloji Pazarlama AŞ (MERZİGO) ve

  • Key Networks Holding AŞ (KEY Networks) isimli şirketler hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Kurul, MED Yapım, AY Yapım ve MADD Entertainment'ın yerli dizilerin yurtdışı dağıtımına ilişkin olarak, MED Yapım ve AY Yapım'ın işgücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini inceleyecek.

Soruşturma kapsamında, Kurul, MED Yapım, AY Yapım ve MADD Entertainment'ın yerli dizilerin yurtdışı dağıtımına ilişkin olarak, MED Yapım ve AY Yapım'ın işgücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini inceleyecek.

Ayrıca, YouTube üzerinden dizi içerikleri hizmeti sunan ve aynı ekonomik bütünlük içerisinde bulunan KEY Networks ve MERZİGO'nun, rakiplerini dışlamak için yasa dışı eylemlerde bulunup bulunmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bu soruşturma, söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bu soruşturma, söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri anlamına gelmiyor.

Bu, sadece bir inceleme süreci ve sonucunda herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

Bu, sadece bir inceleme süreci ve sonucunda herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.
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