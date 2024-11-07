90'ların Sevilen Dizisi Mahallenin Muhtarları Hakkındaki Bu Detay Size Çok İlginç Gelecek

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri Mahallenin Muhtarları dizisidir. Toplamda 10 sezon süren dizi bir mahallede geçen komik olayları anlatmasıyla herkesin beğenisini kazanmıştır. Ancak aile türünde olan bu yapımın türü ilk başta çok farklıymış. TikTok'ta moodloger adlı bir kullanıcı, Mahallenin Muhtarları hakkında ilginç bir detay paylaştı. Gelin hep birlikte o detaya bakalım.