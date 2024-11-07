90'ların Sevilen Dizisi Mahallenin Muhtarları Hakkındaki Bu Detay Size Çok İlginç Gelecek
90'ların Sevilen Dizisi Mahallenin Muhtarları Hakkındaki Bu Detay Size Çok İlginç Gelecek
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri Mahallenin Muhtarları dizisidir. Toplamda 10 sezon süren dizi bir mahallede geçen komik olayları anlatmasıyla herkesin beğenisini kazanmıştır. Ancak aile türünde olan bu yapımın türü ilk başta çok farklıymış. TikTok'ta moodloger adlı bir kullanıcı, Mahallenin Muhtarları hakkında ilginç bir detay paylaştı. Gelin hep birlikte o detaya bakalım.
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1992-2002 yılları arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisini hepiniz hatırlıyorsunuzdur.
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Başrollerinde Aydan Burhan, Erkan Can ve Cihat Tamer'in oynadığı dizi, bir mahallede yaşayan insanların samimi hikayesini ekranlara taşımış ve çok sevilmişti.
Hepimiz Mahallenin Muhtarları'nı bir aile dizisi olarak bilirken işin aslı çok bambaşkaymış. Dizi en başta bir dedektif hikayesi olarak çekilecekmiş ancak yapımcılar fikirlerini değiştirmiş.
Peki siz Mahallenin Muhtarları'nı izlemiş miydiniz? Yorumlara buyrun...
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