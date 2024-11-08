Barış Manço'nun Hayatını Anlatan Filmde Ekin Koç'un Başrol Seçilmesi Tartışma Konusu Oldu

Türk Rock müziğinin usta ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Barış Manço'yu ise ünlü oyuncu Ekin Koç canlandırıyor. Kimileri bu oyuncu seçimini doğru bulurken kimileri de eleştiriyor. Ekin Koç'un yanlış tercih olduğunu öne sürüyor. Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.