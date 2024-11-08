Barış Manço'nun Hayatını Anlatan Filmde Ekin Koç'un Başrol Seçilmesi Tartışma Konusu Oldu
Barış Manço'nun Hayatını Anlatan Filmde Ekin Koç'un Başrol Seçilmesi Tartışma Konusu Oldu
Türk Rock müziğinin usta ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Barış Manço'yu ise ünlü oyuncu Ekin Koç canlandırıyor. Kimileri bu oyuncu seçimini doğru bulurken kimileri de eleştiriyor. Ekin Koç'un yanlış tercih olduğunu öne sürüyor. Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.
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Türk Rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Film çekimlerinin 2025 yılının haziran ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
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Ünlü sanatçıyı canlandıracak isim ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Manço'yu Ekin Koç canlandıracak.
Ancak Barış Manço'yu Ekin Koç'un canlandıracağı haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı Ekin Koç'un tercih edilmesini eleştirdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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