Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Barış Manço'nun Hayatını Anlatan Filmde Ekin Koç'un Başrol Seçilmesi Tartışma Konusu Oldu

Barış Manço'nun Hayatını Anlatan Filmde Ekin Koç'un Başrol Seçilmesi Tartışma Konusu Oldu

film Barış Manço
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
08.11.2024 - 15:37

Türk Rock müziğinin usta ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Barış Manço'yu ise ünlü oyuncu Ekin Koç canlandırıyor. Kimileri bu oyuncu seçimini doğru bulurken kimileri de eleştiriyor. Ekin Koç'un yanlış tercih olduğunu öne sürüyor. Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk Rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Film çekimlerinin 2025 yılının haziran ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Türk Rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Film çekimlerinin 2025 yılının haziran ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Ünlü sanatçıyı canlandıracak isim ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Manço'yu Ekin Koç canlandıracak.

Ünlü sanatçıyı canlandıracak isim ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Manço'yu Ekin Koç canlandıracak.

Haberin ayrıntılarını sizlere bu içeriğimizde anlatmıştık:

Ancak Barış Manço'yu Ekin Koç'un canlandıracağı haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı Ekin Koç'un tercih edilmesini eleştirdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

Ancak Barış Manço'yu Ekin Koç'un canlandıracağı haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı Ekin Koç'un tercih edilmesini eleştirdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın