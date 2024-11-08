Türk Rock Müziğinin Efsane İsmi Barış Manço'yu Filmde Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Son yıllarda pek çok ünlü ismin biyografi filmi çekiliyor. Barış Manço da bu isimlerden biri. Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre Manço'yu oynayacak aktör belli oldu. Detaylar içerikte!