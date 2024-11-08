Türk Rock Müziğinin Efsane İsmi Barış Manço'yu Filmde Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Türk Rock Müziğinin Efsane İsmi Barış Manço'yu Filmde Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Son yıllarda pek çok ünlü ismin biyografi filmi çekiliyor. Barış Manço da bu isimlerden biri. Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre Manço'yu oynayacak aktör belli oldu. Detaylar içerikte!
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Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olan Barış Manço'nun hayatı film oluyor.
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Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek ve Gülpembe şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Manço'yu filmde canlandıracak oyuncu belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son Taş, Kağıt, Makas dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Ekin Koç onu canlandıracak.
Filmin çekimleri 2025 yılının haziran ayında başlayacak. Yönetmen koltuğunda ise Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak.
Siz Barış Manço'nun filminin çekilmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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