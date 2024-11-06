'The Penguin' Dizisinin Yaratıcısından Yeni Batman Dizileri Müjdesi Geldi!
'The Penguin' Dizisinin Yaratıcısından Yeni Batman Dizileri Müjdesi Geldi!
2022 yılındaki Batman filmindeki olaylardan sonrasını konu alan 'The Penguin' dizisi çok sevildi. Dizinin ilk sezonu daha final yapmadan ikincisi beklenir oldu. İkinci sezonla ilgili henüz net bilgi olmasa da dizinin yapımcısından çok başka haberler geldi. Yapımcıya göre yeni Batman spin-offları olaylardan ziyade karakter odaklı olacak. Tıpkı 'The Penguin' gibi. Detaylar içerikte!
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Colin Farrell'ın başrolde oynadığı HBO yapımı mini dizi 'The Penguin' izleyiciler tarafından çok sevildi. Dizinin önümüzdeki hafta sezon finali yayınlanacak ama daha final yapmadan hayranlar ikinci sezonun gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
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İkinci sezon hakkında henüz net bir bilgi yok ancak Batman evrenini sevenler için dizinin yapımcısı Matt Reeves'tan bambaşka haberler var.
Interview Magazine'e konuşan Reeves, başka Batman spin-offları üzerinde çalıştıklarını ve tıpkı 'The Penguin' gibi karakter odaklı bir yaklaşımla dizi çekeceklerini duyurdu.
Matt Reeves yaptığı açıklamada,
Sıradaki Batman dizisinin hangi karaktere odaklanacağı belli değil. Sizce hangisi olur? Bu arada 'The Penguin'i nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...
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