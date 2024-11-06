'The Penguin' Dizisinin Yaratıcısından Yeni Batman Dizileri Müjdesi Geldi!

'The Penguin gibi yapacağız. Belirli karakterlere mercek tutacağız. Bu çok heyecan verici bir fikir. Batman hikayeleri genellikle Gotham'ın daha iyi bir yer olmasıyla ilgili. Bu hikayelerde destansı bir suç evreni yaratabiliyoruz. Ancak bunun dışında karakterlerin ayrı deneyimleri de var. Biz bunları yapacağız' dedi.