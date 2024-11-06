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Gerard Butler'ın Yaptığı Aksiyon Dizisi 'Paris Has Fallen' İzleyenler Tarafından Öve Öve Bitirilemedi!

Gerard Butler'ın Yaptığı Aksiyon Dizisi 'Paris Has Fallen' İzleyenler Tarafından Öve Öve Bitirilemedi!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.11.2024 - 14:33

Gerard Butler'ın yapımcılığını üstlendiği 'Paris Has Fallen' dizisi izleyenler tarafından çok beğenildi. İzleyiciler bu aksiyon ve casusluk dizisini öve öve bitiremedi.

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Yapımcılığını Hollywood'un ünlü aktörü Gerard Butler'ın üstlendiği aksiyon dizisi 'Paris Has Fallen' Amazon Prime Video'da yayınlandığı andan itibaren hit haline geldi.

Yapımcılığını Hollywood'un ünlü aktörü Gerard Butler'ın üstlendiği aksiyon dizisi 'Paris Has Fallen' Amazon Prime Video'da yayınlandığı andan itibaren hit haline geldi.

Başrollerinde Tewfik Jallab, Emmanuelle Bercot ve Paul Gorostidi'nin yer aldığı dizi izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Başrollerinde Tewfik Jallab, Emmanuelle Bercot ve Paul Gorostidi'nin yer aldığı dizi izleyiciler tarafından çok beğenildi.

İzleyenler dizi hakkında "Gerçekten çok iyi bir dizi", "10 üzerinden 8 puanı hak ediyor", "Adrenalin dozu çok yüksek" ve "Kafasını dağıtmak isteyenler sakın kaçırmasın" yorumlarını yaptı.

İzleyenler dizi hakkında "Gerçekten çok iyi bir dizi", "10 üzerinden 8 puanı hak ediyor", "Adrenalin dozu çok yüksek" ve "Kafasını dağıtmak isteyenler sakın kaçırmasın" yorumlarını yaptı.

8 bölümlük dizi, terör saldırısının ardından bir koruma görevlisiyle bir MI6 ajanının bir araya gelmesini ve Paris'i tehdit eden büyük bir komployu engellemeye çalışmasını konu alıyor.

8 bölümlük dizi, terör saldırısının ardından bir koruma görevlisiyle bir MI6 ajanının bir araya gelmesini ve Paris'i tehdit eden büyük bir komployu engellemeye çalışmasını konu alıyor.

Peki siz 'Paris Has Fallen' dizisini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Peki siz 'Paris Has Fallen' dizisini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

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