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Karşıymış! Dünyaca Ünlü Yönetmen Quentin Tarantino, Dune Serisini Neden İzlemediğini Açıkladı

Karşıymış! Dünyaca Ünlü Yönetmen Quentin Tarantino, Dune Serisini Neden İzlemediğini Açıkladı

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.11.2024 - 08:54

Bir podcast programında konuşan Quentin Tarantino, yeniden çevrim kültürüne karşı çıkarak Dune serisini neden izlemediğini açıkladı. Gelin ünlü yönetmenin düşüncelerine hep birlikte bakalım.

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'Pulp Fiction', 'Reservoir Dogs' ve 'Once Upon a Time... in Hollywood' gibi meşhur filmlerin yönetmeni Quentin Tarantino geçtiğimi haftalarda gişede başarısız olan 'Joker: Folie à Deux' filmini çok beğendiğini söylemiş ve duyanları şaşırtmıştı.

Ünlü yönetmen şimdi de katıldığı bir podcastte beğenmediği filmi açıklayarak herkesi şaşırttı. Tarantino Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Dune' filmlerini hiç izlemediğini söyleyerek nedenini açıkladı.

Ünlü yönetmen şimdi de katıldığı bir podcastte beğenmediği filmi açıklayarak herkesi şaşırttı. Tarantino Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Dune' filmlerini hiç izlemediğini söyleyerek nedenini açıkladı.

Independent'ta yer alan habere göre Quentin Tarantino yaptığı açıklamada,

Independent'ta yer alan habere göre Quentin Tarantino yaptığı açıklamada,

'David Lynch'in 1984'deki Dune filmlerini birkaç kez izledim. O hikayeyi yeniden izlememe gerek yok. Baharat solucanlarını yeniden görmeme gerek yok. Hatta 'baharat' kelimesinin bu kadar dramatik bir şekilde söylendiği bir filmi izlememe gerek yok' dedi.

Tarantino'nun açıklamasına bakılırsa o sadece Dune serisine değil genel olarak yeniden çevrim kültürüne de karşı. Bu konuda yaptığı açıklamada,

Tarantino'nun açıklamasına bakılırsa o sadece Dune serisine değil genel olarak yeniden çevrim kültürüne de karşı. Bu konuda yaptığı açıklamada,

'Bir yeniden çevrimin ardından diğeri geliyor. İnsanlar bana sürekli Dune'u, Ripley'i, Shōgun'ı izledin mi diye soruyor. Ben de her seferinde hayır diyorum. 6-7 tane Ripley romanı var. Yenisini yapacaklarına iki defa yapılan işi yapıyorlar. Haliyle üçüncü kez izlemek ilgimi çekmiyor. Shōgun'ı da 1980'lerde izledim. O hikayeyi yeniden görmeme gerek yok. Beni zaman makinesiyle antik Japonya'ya gönderseler bile umurumda değil. Ben o hikayeyi çoktan izledim' dedi.

Siz Quentin Tarantino'nun açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeniden çevrim kültürüne, aynı hikayenin ısıtılıp sürekli anlatılmasına gerek var mı? Yorumlara buyrun...

Siz Quentin Tarantino'nun açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeniden çevrim kültürüne, aynı hikayenin ısıtılıp sürekli anlatılmasına gerek var mı? Yorumlara buyrun...

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