Karşıymış! Dünyaca Ünlü Yönetmen Quentin Tarantino, Dune Serisini Neden İzlemediğini Açıkladı

'Bir yeniden çevrimin ardından diğeri geliyor. İnsanlar bana sürekli Dune'u, Ripley'i, Shōgun'ı izledin mi diye soruyor. Ben de her seferinde hayır diyorum. 6-7 tane Ripley romanı var. Yenisini yapacaklarına iki defa yapılan işi yapıyorlar. Haliyle üçüncü kez izlemek ilgimi çekmiyor. Shōgun'ı da 1980'lerde izledim. O hikayeyi yeniden görmeme gerek yok. Beni zaman makinesiyle antik Japonya'ya gönderseler bile umurumda değil. Ben o hikayeyi çoktan izledim' dedi.