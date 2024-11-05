Karşıymış! Dünyaca Ünlü Yönetmen Quentin Tarantino, Dune Serisini Neden İzlemediğini Açıkladı
Karşıymış! Dünyaca Ünlü Yönetmen Quentin Tarantino, Dune Serisini Neden İzlemediğini Açıkladı
Bir podcast programında konuşan Quentin Tarantino, yeniden çevrim kültürüne karşı çıkarak Dune serisini neden izlemediğini açıkladı. Gelin ünlü yönetmenin düşüncelerine hep birlikte bakalım.
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'Pulp Fiction', 'Reservoir Dogs' ve 'Once Upon a Time... in Hollywood' gibi meşhur filmlerin yönetmeni Quentin Tarantino geçtiğimi haftalarda gişede başarısız olan 'Joker: Folie à Deux' filmini çok beğendiğini söylemiş ve duyanları şaşırtmıştı.
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Ünlü yönetmen şimdi de katıldığı bir podcastte beğenmediği filmi açıklayarak herkesi şaşırttı. Tarantino Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Dune' filmlerini hiç izlemediğini söyleyerek nedenini açıkladı.
Independent'ta yer alan habere göre Quentin Tarantino yaptığı açıklamada,
Tarantino'nun açıklamasına bakılırsa o sadece Dune serisine değil genel olarak yeniden çevrim kültürüne de karşı. Bu konuda yaptığı açıklamada,
Siz Quentin Tarantino'nun açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeniden çevrim kültürüne, aynı hikayenin ısıtılıp sürekli anlatılmasına gerek var mı? Yorumlara buyrun...
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