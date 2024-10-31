Çok Güzel Ama İngilizce! Netflix'in Hit Dizisi 'Squid Game'in Amerikan Versiyonunun Çekileceği Duyuruldu
Çok Güzel Ama İngilizce! Netflix'in Hit Dizisi 'Squid Game'in Amerikan Versiyonunun Çekileceği Duyuruldu
Bütün dünya Netflix'in hit dizisi 'Squid Game'in ikinci sezonunu beklerken yönetmen David Fincher'dan bambaşka haberler var. Deadline'ın haberine göre Fincher, 'Squid Game'in spin-off dizisini çekecek ama İngilizce. Detaylar içerikte!
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Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisi 2021 yılında Netflix'te yayınlanmış ve dünya çapında popüler bir dizi haline gelmişti.
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Yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra da dizinin ikinci sezonunun 26 Aralık'ta yayınlanacağını öğrenmiştik.
'Squid Game' fanları bekleyedursun, bu hit diziden bambaşka haberler var. Deadline'ın haberine göre Güney Kore yapımı 'Squid Game'in bir spin-off dizisi yapılıyor ama İngilizce...
Dizinin yönetmen koltuğunda ise 'Fight Club', 'The Social Network', 'Gone Girl' ve 'Zodiac' filmlerinin usta ismi David Fincher oturuyor.
Bu durumda David Fincher'dan 'Mindhunter' bekleyenlerin gözü yaşlı kalacak diyelim. Zira dizi bütçe endişesi nedeniyle iptal edilmişti.
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Siz 'Squid Game'in Amerikan uyarlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fincher'ın elinden Fight Club havasında bir dizi çıkabilir mi? Yorumlara buyrun...
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