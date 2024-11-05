Kafede Oturan Gladyatör mü Olur? Ünlü Bir Tarihçi 'Gladyatör 2' Filmindeki Bazı Sahneleri Yerden Yere Vurdu
Kafede Oturan Gladyatör mü Olur? Ünlü Bir Tarihçi 'Gladyatör 2' Filmindeki Bazı Sahneleri Yerden Yere Vurdu
15 Kasım'da vizyona girecek olan Gladyatör 2 filmi daha şimdiden eleştirilerin odağında. Bu eleştirilerden biri de ünlü bir tarihçiden geldi. Detaylar içerikte!
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2000 yılında Russell Crowe'un başrolde oynadığı Oscar ödüllü filmin devamı olan Gladyatör 2'nin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın yer aldığı film 15 Kasım'da vizyona giriyor. Ancak bu epik destansı film daha şimdiden eleştiri konusu oluyor.
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Screen Rant'te yer alan habere göre Gladyatör 2'nin bazı sahneleri bir tarihçiden sert tepki aldı. Chicago Üniversitesi'nde klasik dönem üzerine çalışan profesör doktor Shadi Bartsch, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada "Bu film Hollywood saçmalığından ibaret" dedi.
Shadi Bartsch'ın eleştirdiği sahnelerden ilki, fragmanda Roma'daki Kolezyum'um sular altında kaldıktan sonra köpekbalıklarıyla dolduğu anlar. Bartsch Romalıların arenada sualtı savaşları düzenlediğini ve gerçek suyla doldurduğunu dile getiriyor ancak Romalıların köpekbalıklarından habersiz olduğunu öne sürüyor.
Tarihçinin bir diğer eleştirisi ise fragmandaki gergedan sahnesi. Bartsch gergedanların Kolezyum'a hücum ettiği sahneyi kısmen doğru bulmakla birlikte gergedanların filmdeki gibi çift değil tek boynuzlu olduğunu söylüyor. Ayrıca gladyatörlerin gergedanların sırtına binmeye çalışmasını tarihsel olarak yanlış buluyor.
Bartsch'ın son eleştirisi ise gerçekten çok ilginç. Gladyatör 2'nin bir sahnesinde Romalı bir soylu bir kafede çay içerek sabah gazetesini okurken görülüyor. Bartsch bu sahnenin gerçekliğini şu sözlerle çürütüyor:
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