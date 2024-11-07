67 Numara Oyuna Girdi: 'Squid Game' Oyuncusunun Theo James ile Başrolde Oynayacağı Film Belli Oldu

'Squid Game' oyuncusu Jung Ho-yeon yeni bir filmde rol alacak. Filmde ona en son 'The Gentlemen' dizisiyle ekranlara gelen Theo James eşlik edecek. Filmin çekimleri 2025 yılında ABD'de ve Güney Kore'de gerçekleştirilecek. Peki 'The Hole' adındaki bu filmin konusu nedir? Detaylar içerikte!