67 Numara Oyuna Girdi: 'Squid Game' Oyuncusunun Theo James ile Başrolde Oynayacağı Film Belli Oldu
67 Numara Oyuna Girdi: 'Squid Game' Oyuncusunun Theo James ile Başrolde Oynayacağı Film Belli Oldu
'Squid Game' oyuncusu Jung Ho-yeon yeni bir filmde rol alacak. Filmde ona en son 'The Gentlemen' dizisiyle ekranlara gelen Theo James eşlik edecek. Filmin çekimleri 2025 yılında ABD'de ve Güney Kore'de gerçekleştirilecek. Peki 'The Hole' adındaki bu filmin konusu nedir? Detaylar içerikte!
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Netflix'in hit dizisi 'Squid Game' ile oyunculuk kariyerine adım atan Güney Koreli aktris Jung Ho-yeon şimdilerde adından oldukça söz ettirecek bir yapımla anlaştı.
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Hollywood Reporter'ın haberine göre Ho-yeon, 'I Saw the Devil' filminin yönetmeni Kim Jee-woon'un imzasını taşıyan 'The Hole' filminde rol alacak.
Filmde ona son yılların en parlak aktörlerinden biri olan Theo James eşlik edecek. Film, Güney Kore'de yaşayan Owen adındaki bir profesörün, eşi Sandy'nin ölümüne neden olan trafik kazasının ardından yatalak kalmasını konu alıyor.
Hem İngilizce hem de Korece diyalogların yer aldığı filmin çekimleri 2025 yılının ilk aylarında başlayacak ve çekimler ABD ile Güney Kore'de gerçekleştirilecek.
Jung Ho-yeon'u en son Cate Blanchett başrollü 'Disclaimer' dizisinde izlemiştik. Theo James ise Guy Ritchie imzalı 'The Gentlemen' ile karşımıza çıkmıştı. Siz ikilinin bir filmde partner olmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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