Bülent Ecevit'in 'Emily in Paris' Dizisine Yaptığı Dolaylı Katkıyı Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Bülent Ecevit'in 'Emily in Paris' Dizisine Yaptığı Dolaylı Katkıyı Duyunca Çok Şaşıracaksınız
TikTok'ta benutkuyilmaz adlı bir kullanıcı, 'Emily in Paris' dizisindeki Monet'nin Bahçesi hakkında dikkat çeken bir detay paylaştı. Kullanıcı dizinin Fransa turizmine katkısından bahsetti. Bu katkıda dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı Bülent Ecevit'in de payı olduğunu öne sürdü. Eski başbakanın Fransa ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. Detaylar içerikte!
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'Emily in Paris' Netflix'in en popüler dizilerinden biri. Emily'nin Paris'teki aşk hayatını ve maceralarını anlatan dizi Fransa'nın göz bebeği diyebiliriz. Zira dizinin popülerliği sayesinde Fransa'ya turist akın etti, gayrimenkul yatırımları arttı.
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Şimdilerde Emily'nin Roma'ya taşınacağı söyleniyor ama Fransa'nın onu İtalya'ya kaptırmaya hiç niyeti yok. Söz konusu turizm gelirlerinin artmasıysa kimse doğal olarak bırakmak istemezdi.
Peki milyonların severek izlediği 'Emily in Paris' dizisinden çok önce Fransa'nın turizmine dolaylı bir katkı yapan başka biri daha var desek ne dersiniz? Bülent Ecevit'ten bahsediyoruz. Kendisi 16. Başbakanımız.
Ecevit 1974 yılında Fransa'ya gittiğinde dizide gördüğümüz Monet'nin Bahçesi'ni ziyaret etmişti. Ancak bahçe harap bir haldeydi. Bu ziyaretten sonra Fransız yetkililer bahçeyi tekrar düzenlemiş ve yılda 1 milyondan fazla turist çekmiş.
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Bülent Ecevit'in ziyareti olmasaydı belki de 'Emily in Paris'te o sahneyi göremeyecektik. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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