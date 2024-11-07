Bülent Ecevit'in 'Emily in Paris' Dizisine Yaptığı Dolaylı Katkıyı Duyunca Çok Şaşıracaksınız

TikTok'ta benutkuyilmaz adlı bir kullanıcı, 'Emily in Paris' dizisindeki Monet'nin Bahçesi hakkında dikkat çeken bir detay paylaştı. Kullanıcı dizinin Fransa turizmine katkısından bahsetti. Bu katkıda dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı Bülent Ecevit'in de payı olduğunu öne sürdü. Eski başbakanın Fransa ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. Detaylar içerikte!