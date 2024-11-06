Hababam Sınıfı'nda Hafize Ana'nın Sendromu Hakkındaki Detayı Mutlaka Duymalısınız!
Hababam Sınıfı'nda Hafize Ana'nın Sendromu Hakkındaki Detayı Mutlaka Duymalısınız!
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Türk sinemasının en kült yapımları arasında ilk sırada Hababam Sınıfı yer alır. 1970'li ve 80'li yıllarda oldukça popüler olan bu komedi filmleri liseli gençlerin okul hayatını, öğretmenlerle ilişkilerini, dostluklarını mizahi bir şekilde anlatır.
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Hababam Sınıfı serisinde her karakter kendine has özelliklere sahiptir. İnek Şaban, Damat Ferit, Güdük Necmi, Mahmut Hoca serinin en önemli karakterleri arasındadır. Peki ya Hafize Ana?
Adile Naşit'in canlandırdığı Hafize Ana, okulun hem temizlikçisi, hem hademesi hem de aşçısıdır. Hababam Sınıfı öğrencilerine çok bağlıdır. Onların bir dediğini ikiletmez, korur, kollar. Başları ne zaman sıkışırsa yardımlarına koşar.
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