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Orta Yaş Krizi Yükleniyor: Teoman Son Yazdığı Romanından Bir Dizi Yapacak!

Orta Yaş Krizi Yükleniyor: Teoman Son Yazdığı Romanından Bir Dizi Yapacak!

dizi Teoman
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.11.2024 - 14:21

Türk rock müziğinin usta ismi Teoman'ın yazdığı roman dizi oluyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın kaleme aldığı yazıda geçen ayrıntılara gelin birlikte bakalım.

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Türk rock müziği deyince hepimizin aklına Teoman gelir. 56 yaşındaki şarkıcı 90'lı yılların sonundan beri yaptığı müzikle hepimizin kalbine taht kurdu.

Türk rock müziği deyince hepimizin aklına Teoman gelir. 56 yaşındaki şarkıcı 90'lı yılların sonundan beri yaptığı müzikle hepimizin kalbine taht kurdu.

Dobra çıkışlarıyla da magazin dünyasına tabii... Özellikle son aylarda yaptığı her konuşma sosyal medya aleminde goygoy konusu oluyor. Hele o yorgun ve eşofmanlı hallerini unutmak mümkün değil.

Dobra çıkışlarıyla da magazin dünyasına tabii... Özellikle son aylarda yaptığı her konuşma sosyal medya aleminde goygoy konusu oluyor. Hele o yorgun ve eşofmanlı hallerini unutmak mümkün değil.

Teoman müzik ve magazin dünyası bir yana bu aralar edebiyat dünyasında da epey bir konuşuluyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz mayıs ayında 'Sayın Bay Rock Yıldızı' adında bir roman çıkardı.

Teoman müzik ve magazin dünyası bir yana bu aralar edebiyat dünyasında da epey bir konuşuluyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz mayıs ayında 'Sayın Bay Rock Yıldızı' adında bir roman çıkardı.

Roman, 46 yaşındaki Timur adlı bir rock yıldızının yalnızlık içinde olmasını, orta yaş krizine girmesini ve yaratıcılığının tıkanmasını konu alıyor. Kısacası bu hikaye Teoman'ın hayatına çok benziyor desek yeridir.

Roman, 46 yaşındaki Timur adlı bir rock yıldızının yalnızlık içinde olmasını, orta yaş krizine girmesini ve yaratıcılığının tıkanmasını konu alıyor. Kısacası bu hikaye Teoman'ın hayatına çok benziyor desek yeridir.

Ancak görünen o ki ünlü oyuncu bununla da kalmadı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısına göre Teoman'ın bu bu romanı bir dijital platformda dizi olacak. Dizinin süpervizörlüğünü kendisi üstlenecek.

Ancak görünen o ki ünlü oyuncu bununla da kalmadı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısına göre Teoman'ın bu bu romanı bir dijital platformda dizi olacak. Dizinin süpervizörlüğünü kendisi üstlenecek.
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Acaba 'Sayın Bay Rock Yıldızı'nı kim canlandıracak? Sizin aklınızda Teoman'a benzeyen bir aktör var mı? Yorumlarda buluşalım...

Acaba 'Sayın Bay Rock Yıldızı'nı kim canlandıracak? Sizin aklınızda Teoman'a benzeyen bir aktör var mı? Yorumlarda buluşalım...

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