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Ben Bu Eve Sığmazam! Ekranların Sevilen Oyuncusu Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisi Belli Oldu

Ben Bu Eve Sığmazam! Ekranların Sevilen Oyuncusu Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisi Belli Oldu

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 20:27

Şu sıralar 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla ekranlara gelen Oktay Kaynarca'nın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu bir internet dizisinde rol alacak. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Türk dizi tarihinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, en son atv'deki 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde Cezayir Türk karakteriyle ekranlarımıza gelmişti.

Türk dizi tarihinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, en son atv'deki 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde Cezayir Türk karakteriyle ekranlarımıza gelmişti.

Final yapan dizinin ardından ise kendisini yine aynı kanalda yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla izler olmuştuk.

Final yapan dizinin ardından ise kendisini yine aynı kanalda yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla izler olmuştuk.

Ünlü oyuncu şimdilerde yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ama bu sefer televizyonda değil, bir internet dizisinde...

Ünlü oyuncu şimdilerde yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ama bu sefer televizyonda değil, bir internet dizisinde...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak.

Kaynarca bu dizide 'Şükrü' karakterine hayat verecek. Senaryosu ise Behzat Ç. dizisinin yazarı Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkacak. Adıyla merak uyandıran bu dizi bakalım hangi hikayeyi bize anlatacak, şimdilik beklemedeyiz.

Kaynarca bu dizide 'Şükrü' karakterine hayat verecek. Senaryosu ise Behzat Ç. dizisinin yazarı Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkacak. Adıyla merak uyandıran bu dizi bakalım hangi hikayeyi bize anlatacak, şimdilik beklemedeyiz.

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