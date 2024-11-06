Bez Bebek'le Babam ve Oğlum Oyuncusu Ege Tanman'ın Son Halini Mutlaka Görmelisiniz
Bez Bebek'le Babam ve Oğlum Oyuncusu Ege Tanman'ın Son Halini Mutlaka Görmelisiniz
Babam ve Oğlum, Bez Bebek ve Leyla ile Mecnun yapımlarında rol alan çocuk oyuncu Ege Tanman yıllar içinde çok değişti. Onun değişimini ve son halini merak ediyorsanız sizi şöyle alalım...
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1998 doğumlu Ege Tanman, Türk televizyon ve sinemasının tanınan en genç oyuncularından biridir. Tanman ilk olarak daha 4 yaşındayken Kınalı Kar dizisinde Efe rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
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Daha sonra 2005 yılında Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tüm Türkiye'nin tanınır hale gelmişti.
2007 yılında ise kendisini Bez Bebek'teki Emre rolüyle izlemiştik.
2011 yılına geldiğimizde ise ekranların sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'da Kaan olarak karşımıza çıkmıştı.
Ege Tanman ekranlarda eskisi gibi çok sık görünmüyor ancak son hali hep merak ediliyor. Şimdilerde 26 yaşında olan oyuncu en son yine Leyla ile Mecnun adlı internet dizisinde rol almıştı.
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Genç yaşta gösterdiği büyük performans bugün hâlâ hepimizin akıllarında. Siz onun oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıllar içinde çok değişmemiş mi? Buyrun yorumlara...
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