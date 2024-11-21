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Çocukluk Bisikletinin Aynısı Bulduktan Sonra Yenileyen Adam Aynı Pozu Verince Duygulandırdı

Çocukluk Bisikletinin Aynısı Bulduktan Sonra Yenileyen Adam Aynı Pozu Verince Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 23:01

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@koray_isler adlı Instagram kullanıcısı çocukken kullandığı biricik bisikletinin aynısını bulunca kolları sıvadı. Bulduğu bisikleti çocukluk bisikletiyle aynı hale getiren içerik üreticisi 32 yıl sonra çocukluk fotoğrafını yenilemiş oldu. Çocukluğumuza dair eşyalarımızı bazen saklamak yerine çöpe atabiliyor ya da kaybedebiliyoruz. Ancak @koray_isler şanslı olanlardandı ve yıllar sonra bisikletine kavuştu.

Gelin detaylara geçelim 👇

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Bisiklet fotoğrafta gördüğünüz gibiydi.

Bisiklet fotoğrafta gördüğünüz gibiydi.

Aynısını bulduktan sonra biraz emek gösterip yenileyen içerik üreticisi zamanda yolculuğa çıkmış oldu.

Aynısını bulduktan sonra biraz emek gösterip yenileyen içerik üreticisi zamanda yolculuğa çıkmış oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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