Çocukluk Bisikletinin Aynısı Bulduktan Sonra Yenileyen Adam Aynı Pozu Verince Duygulandırdı

@koray_isler adlı Instagram kullanıcısı çocukken kullandığı biricik bisikletinin aynısını bulunca kolları sıvadı. Bulduğu bisikleti çocukluk bisikletiyle aynı hale getiren içerik üreticisi 32 yıl sonra çocukluk fotoğrafını yenilemiş oldu. Çocukluğumuza dair eşyalarımızı bazen saklamak yerine çöpe atabiliyor ya da kaybedebiliyoruz. Ancak @koray_isler şanslı olanlardandı ve yıllar sonra bisikletine kavuştu.

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