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Türkiye’de Yaşayan Gezgin Lizbon’da Yaşadığı Olayı Anlattı: “Türkiye’de Yaşıyorsan Arapça Biliyorsundur”

Türkiye’de Yaşayan Gezgin Lizbon’da Yaşadığı Olayı Anlattı: “Türkiye’de Yaşıyorsan Arapça Biliyorsundur”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 21:29

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Dünyanın pek çok yerinde Türkiye’de Arapça konuşulduğunu düşünenler var. 5 yıldır Türkiye’de yaşayan ve içerikler üreten Franziska Niehus, Lizbon seyahatinde yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. İçerik üreticisi bir otel çalışanıyla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. İçerik üreticisi Türk olmamasına rağmen yaşanan cahillik karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisinin Türkiye’de yaşadığını duyan resepsiyonist, “Siz Arapça biliyorsunuzdur” demişti.

İçerik üreticisinin Türkiye’de yaşadığını duyan resepsiyonist, “Siz Arapça biliyorsunuzdur” demişti.

İçerik üreticisi öyle olmadığını belirtinceyse resepsiyonist “O zaman Türkçe ile Arapça benzer diller” demişti.

İçerik üreticisi öyle olmadığını belirtinceyse resepsiyonist “O zaman Türkçe ile Arapça benzer diller” demişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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