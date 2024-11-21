Türkiye’de Yaşayan Gezgin Lizbon’da Yaşadığı Olayı Anlattı: “Türkiye’de Yaşıyorsan Arapça Biliyorsundur”

Dünyanın pek çok yerinde Türkiye’de Arapça konuşulduğunu düşünenler var. 5 yıldır Türkiye’de yaşayan ve içerikler üreten Franziska Niehus, Lizbon seyahatinde yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. İçerik üreticisi bir otel çalışanıyla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. İçerik üreticisi Türk olmamasına rağmen yaşanan cahillik karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Gelin detaylara birlikte bakalım.