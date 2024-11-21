Bize Tatlı Gelen Şeyleri Neden Isırmak İsteriz Diye Düşündüyseniz İşte Cevabı!

Sizlerin de özellikle yavru kedi, köpek gördüğünüz zaman ya da sevdiklerinize karşı duygularınıza hakim olamadığınız zamanlarda birden ısırmak istediğiniz oluyor mu? İşte birçoğumuzun sevgi dili zaman zaman buna evrilebiliyor. Aslında bu durumun literatürde bir yeri varmış: Cute Aggression yani Sevimli Saldırganlık. Gelin detayları birlikte öğrenelim.