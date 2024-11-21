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Bize Tatlı Gelen Şeyleri Neden Isırmak İsteriz Diye Düşündüyseniz İşte Cevabı!

Bize Tatlı Gelen Şeyleri Neden Isırmak İsteriz Diye Düşündüyseniz İşte Cevabı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 20:42

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Sizlerin de özellikle yavru kedi, köpek gördüğünüz zaman ya da sevdiklerinize karşı duygularınıza hakim olamadığınız zamanlarda birden ısırmak istediğiniz oluyor mu? İşte birçoğumuzun sevgi dili zaman zaman buna evrilebiliyor. Aslında bu durumun literatürde bir yeri varmış: Cute Aggression yani Sevimli Saldırganlık. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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@fatihdmrkrn._ adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan içerik üreticisi beynimizin sevimli bir uyarana maruz kaldığında olduğundan fazla dopamin salgıladığını anlattı.

@fatihdmrkrn._ adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan içerik üreticisi beynimizin sevimli bir uyarana maruz kaldığında olduğundan fazla dopamin salgıladığını anlattı.

Hal böyle olunca dengelemek adına ortaya çıkan zıt duygumuz da kendini ısırmak ya da sıkmak olarak dışarı vuruyordu.

Hal böyle olunca dengelemek adına ortaya çıkan zıt duygumuz da kendini ısırmak ya da sıkmak olarak dışarı vuruyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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