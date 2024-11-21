Kedi Sahiplenmek İçin Hüngür Hüngür Ağladığı Videoyla Tanımıştık: Beklenen Mutlu Son Yaşandı!

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Çocukların hayvanlara karşı hassasiyetini ve sevgisini görmek hepimizin içini ısıtıyor. Sokakta gördükleri tüm hayvanları evlerine götürmek istemeleri ise ne yazık ki mümkün olamayabiliyor. Aras adlı tatlı çocuk da gördüğü yavru kediyle asla ayrılmak istemeyenlerdendi. Annesi bir süreliğine kediyi eve almıştı ve o anlarda Aras anne babasını ikna edebilmek için dil dökmekle meşguldü. Tatlı çocuğun hünhür hüngür ağlayarak vaatlerde bulunduğu videoyu annesi @filiz_kahraman21 adlı Instagram hesabından paylaşmıştı.
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Video kısa sürede viral oldu ve 15 milyona yakın izlenme aldı.
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Aras’ı öyle görünce bizler de üzülmüştük.
Annesi ise düşünüp taşındıktan sonra oğluna bir sürpriz yapmaya karar verdi. O tatlı yavru kedi artık Aras’ın en yakın arkadaşı olacaktı.
İşte mutlu son 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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