Kedi Sahiplenmek İçin Hüngür Hüngür Ağladığı Videoyla Tanımıştık: Beklenen Mutlu Son Yaşandı!

Çocukların hayvanlara karşı hassasiyetini ve sevgisini görmek hepimizin içini ısıtıyor. Sokakta gördükleri tüm hayvanları evlerine götürmek istemeleri ise ne yazık ki mümkün olamayabiliyor. Aras adlı tatlı çocuk da gördüğü yavru kediyle asla ayrılmak istemeyenlerdendi. Annesi bir süreliğine kediyi eve almıştı ve o anlarda Aras anne babasını ikna edebilmek için dil dökmekle meşguldü. Tatlı çocuğun hünhür hüngür ağlayarak vaatlerde bulunduğu videoyu annesi @filiz_kahraman21 adlı Instagram hesabından paylaşmıştı.