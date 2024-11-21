Bunca Yıldır Paris’e Gezmeye Gidemediği İçin Dert Yanan Teyzemiz Kalpleri Eritti: “Yaktın İçimi Paris!”

Bazen ne yazık ki büyüklerimiz hayatı tadını çıkararak yaşama konusunda bizler kadar şanslı olamayabiliyor. Bazen imkanlar birçok şeye engel olabiliyor. Dudu teyzemiz de torunuyla video çekerken “Yaktın içimi Paris” sözleriyle bizleri de etkiledi. Torunuyla markaları doğru şekilde telaffuz etme videosu çekiyorlardı. Ancak Paris lafı geçince Dudu teyzemizin tüm dikkati dağıldı.

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