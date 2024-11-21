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Bunca Yıldır Paris’e Gezmeye Gidemediği İçin Dert Yanan Teyzemiz Kalpleri Eritti: “Yaktın İçimi Paris!”

Bunca Yıldır Paris’e Gezmeye Gidemediği İçin Dert Yanan Teyzemiz Kalpleri Eritti: “Yaktın İçimi Paris!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 17:15

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Bazen ne yazık ki büyüklerimiz hayatı tadını çıkararak yaşama konusunda bizler kadar şanslı olamayabiliyor. Bazen imkanlar birçok şeye engel olabiliyor. Dudu teyzemiz de torunuyla video çekerken “Yaktın içimi Paris” sözleriyle bizleri de etkiledi. Torunuyla markaları doğru şekilde telaffuz etme videosu çekiyorlardı. Ancak Paris lafı geçince Dudu teyzemizin tüm dikkati dağıldı.

Gelin detaylara birlikte geçelim 👇

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Hep gitmek isteyip bir türlü Paris’e gidemediğini söyleyen Dudu Teyze, “Gidelim şuna be” sözleriyle içimizi ısıttı.

Hep gitmek isteyip bir türlü Paris’e gidemediğini söyleyen Dudu Teyze, “Gidelim şuna be” sözleriyle içimizi ısıttı.

Torunundan sözü alan Dudu teyzenin Paris’e gideceği günü artık bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz.

Torunundan sözü alan Dudu teyzenin Paris’e gideceği günü artık bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz.

Kaynak: @nerayemlu

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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