Sevgi Her Şeyin İlacıdır: Hasta Olan Köpeklerini Sevgileriyle Hayata Döndüren Çift

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Patili dostlarımızla uzun yıllar birliktelikler yaşadığımızda ailemizin bir ferdi oluyorlar. Onlar bizim hayatımızdaki tek dostumuz olmasa da biz onların kısacık hayatındaki en önemli kişiler oluyoruz. 15 yaşındaki sibirya kurdu cinsi köpekleriyle duygusal bir paylaşım yapan tatlı çift de ona en güzel anlarını yaşatmaya ant içmişti. Ömrünün son günlerinde sevgileriyle daha güzel zamanlar geçirmişlerdi.
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Tatlı köpeklerinin halsiz olduğunu fark eden ve hayatını kaybedeceğinden endişelenen ailesi ona iyi gelen şeyi bulma derdindeydi.
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Ve piknik yapmanın onu mutlu ettiğini fark edince hayatının en güzel günlerini yaşatarak biraz olsun kendisine gelmesini sağlamışlardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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