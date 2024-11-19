Sevgi Her Şeyin İlacıdır: Hasta Olan Köpeklerini Sevgileriyle Hayata Döndüren Çift

Patili dostlarımızla uzun yıllar birliktelikler yaşadığımızda ailemizin bir ferdi oluyorlar. Onlar bizim hayatımızdaki tek dostumuz olmasa da biz onların kısacık hayatındaki en önemli kişiler oluyoruz. 15 yaşındaki sibirya kurdu cinsi köpekleriyle duygusal bir paylaşım yapan tatlı çift de ona en güzel anlarını yaşatmaya ant içmişti. Ömrünün son günlerinde sevgileriyle daha güzel zamanlar geçirmişlerdi.

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