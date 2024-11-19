onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sevgi Her Şeyin İlacıdır: Hasta Olan Köpeklerini Sevgileriyle Hayata Döndüren Çift

Sevgi Her Şeyin İlacıdır: Hasta Olan Köpeklerini Sevgileriyle Hayata Döndüren Çift

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2024 - 00:11

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Patili dostlarımızla uzun yıllar birliktelikler yaşadığımızda ailemizin bir ferdi oluyorlar. Onlar bizim hayatımızdaki tek dostumuz olmasa da biz onların kısacık hayatındaki en önemli kişiler oluyoruz. 15 yaşındaki sibirya kurdu cinsi köpekleriyle duygusal bir paylaşım yapan tatlı çift de ona en güzel anlarını yaşatmaya ant içmişti. Ömrünün son günlerinde sevgileriyle daha güzel zamanlar geçirmişlerdi. 

Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tatlı köpeklerinin halsiz olduğunu fark eden ve hayatını kaybedeceğinden endişelenen ailesi ona iyi gelen şeyi bulma derdindeydi.

Tatlı köpeklerinin halsiz olduğunu fark eden ve hayatını kaybedeceğinden endişelenen ailesi ona iyi gelen şeyi bulma derdindeydi.

Ve piknik yapmanın onu mutlu ettiğini fark edince hayatının en güzel günlerini yaşatarak biraz olsun kendisine gelmesini sağlamışlardı.

Ve piknik yapmanın onu mutlu ettiğini fark edince hayatının en güzel günlerini yaşatarak biraz olsun kendisine gelmesini sağlamışlardı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın