Gençler Burçlar Arasından En İki Yüzlülerini Sıraladı: Birincilik İkizler Burcunun Oldu

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Sizler de burçlara inananlardansanız, @genctg adlı Instagram sayfası en iki yüzlü altı burcu sıraladı. İzleyiciler yorumlarda bir araya geldi. Kimileri sıralamanın doğru olduğunu düşünürken kimileriyse doğru olmadığını dile getirdi. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?
Gelin detaylara geçelim!
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İlk sırada bahsettiğimiz üzere İkizler burcu, ikinci sırada Aslan burcu, üçüncü sıradaysa Balık burcu yer alıyordu.
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Sona yaklaştığımızda da dördüncü sırada Oğlak, beşinci sırada Terazi, altıncı sırada da Yengeç vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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