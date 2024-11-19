Kimse Formasından Vazgeçmedi: Fenerbahçelilere “Formanı Bana Kaça Satarsın” Diye Soran İçerik Üreticisi

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@nevzatozkur adlı Instagram hesabından içerikler üreten Nevzat Okur, Fenerbahçelilere teklif yaparak formalarını satıp satmayacaklarını sordu. Ancak çoğu Fenerbahçe taraftarı formasına paha biçemedi. Her reddedilişinde teklifini yükselten içerik üreticisi en son bir taraftarı ikna edebilmişti. Siz olsanız formanızı satar mıydınız? Gelin yanıtlara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi açılışı 50 TL ile yapmıştı. Kimisi teklifi duymadan reddetti kimisi ise yalı alsan yine de satmam dedi.
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En son 2.500 TL teklif karşısında taraftarlardan biri formasını satmayı kabul etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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