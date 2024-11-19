Pes Etmeden Spor Yaparak ve Beslenmesine Dikkat Ederek Bir Yılda Kilolarından Kurtulan Adam Gündem Oldu

Verdiği kilolarla inanılmaz değişimler yaşayan birçok kişi önceki ve sonraki hallerini sosyal medyada paylaşıyor. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle birlikte fazla kilolarından kurtulanların yaşadıkları değişimleri izlerken bizler de şaşırıyoruz. Azmin en güzel örneklerinden olan böyle bir videoyla daha karşınızdayız. Kilo vermeyi kafasına koyan adam değişimiyle “Helal olsun”ları topladı.

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