Pes Etmeden Spor Yaparak ve Beslenmesine Dikkat Ederek Bir Yılda Kilolarından Kurtulan Adam Gündem Oldu

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Verdiği kilolarla inanılmaz değişimler yaşayan birçok kişi önceki ve sonraki hallerini sosyal medyada paylaşıyor. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle birlikte fazla kilolarından kurtulanların yaşadıkları değişimleri izlerken bizler de şaşırıyoruz. Azmin en güzel örneklerinden olan böyle bir videoyla daha karşınızdayız. Kilo vermeyi kafasına koyan adam değişimiyle “Helal olsun”ları topladı.
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Genç adamın spora başlamadan önceki hali fotoğrafta gördüğünüz şekildeydi.
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Yılmadan ve pes etmeden spora devam edinceyse sonuç çabalarına değdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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