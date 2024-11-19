Dükkana Dans Ederek Giren Müşterilere Kahve İkram Edeceğini Söyleyen İşletmede Renkli Görüntüler!

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ABD’de bir işletme sahibi, dans ederek dükkana giren müşterilerine kahve ikram edeceğini söylemesiyle kalpleri eriten pozitif anlara vesile oldu. Kampanyayı gören 7’den 70’e herkes kurtlarını döktü. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm görüntülerin bir araya geldiği kolaj videoyla birlikte tebessüm etmemek elde değildi.
Gelin o anlara birlikte bakalım 👇
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Dans ederek dükkana giren tüm müşteriler ortamın enerjisini yükseltti.
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Adeta hepsi dans etmek için bu anı bekliyor gibiydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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