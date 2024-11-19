Dükkana Dans Ederek Giren Müşterilere Kahve İkram Edeceğini Söyleyen İşletmede Renkli Görüntüler!

ABD’de bir işletme sahibi, dans ederek dükkana giren müşterilerine kahve ikram edeceğini söylemesiyle kalpleri eriten pozitif anlara vesile oldu. Kampanyayı gören 7’den 70’e herkes kurtlarını döktü. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm görüntülerin bir araya geldiği kolaj videoyla birlikte tebessüm etmemek elde değildi.

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇