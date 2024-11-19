onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dükkana Dans Ederek Giren Müşterilere Kahve İkram Edeceğini Söyleyen İşletmede Renkli Görüntüler!

Dükkana Dans Ederek Giren Müşterilere Kahve İkram Edeceğini Söyleyen İşletmede Renkli Görüntüler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.11.2024 - 17:54

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

ABD’de bir işletme sahibi, dans ederek dükkana giren müşterilerine kahve ikram edeceğini söylemesiyle kalpleri eriten pozitif anlara vesile oldu. Kampanyayı gören 7’den 70’e herkes kurtlarını döktü. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm görüntülerin bir araya geldiği kolaj videoyla birlikte tebessüm etmemek elde değildi.

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dans ederek dükkana giren tüm müşteriler ortamın enerjisini yükseltti.

Dans ederek dükkana giren tüm müşteriler ortamın enerjisini yükseltti.

Adeta hepsi dans etmek için bu anı bekliyor gibiydi.

Adeta hepsi dans etmek için bu anı bekliyor gibiydi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın