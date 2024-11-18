“Arda Güler mi Ferdi Kadıoğlu mu?” Sorusuna Yanıt Veren Minik Çocuk Sözleriyle Kendine Hayran Bıraktı

Özellikle erkek çocukların futbola olan ilgisi ve bilgisi hiç hafife alınacak türden değil. Futbol sevgisi onlara adeta doğuştan yükleniyor… Şimdiyse dünyalar tatlısı bir çocuğun takipçileri tarafından sorulan soruya verdiği yanıtıyla karşınızdayız. Tatlı çocuğun kibarlığı, olgunluğu dikkat çekerken saatlerce konuşsa kendini dinletecek bir havası da vardı. Gelin detaylara geçelim 👇