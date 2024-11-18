Görme Engelli Vatandaşın Yolda Kaldığını Anlayan Motorcu İnce Davranışıyla Gönüllerimizi Fethetti

Gaziantep’te yaşanan olayda bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken yol kenarında duran bir vatandaş dikkatini çekti. Motor sürücüsü bir terslik olduğunu anlayarak yolundan döndü ve vatandaşın yanına gitti. Görme engelli vatandaş yol kenarında karşıdan karşıya geçmek için bekliyordu. Hal böyle olunca motor sürücüsü gerekeni yaptı ve vatandaşı karşıdan karşıya geçirdi. Buyurun detaylar 👇