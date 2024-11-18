onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yağmur Yağınca Huzur Bulanlar Buraya: Kore’de 7/24 Kesintisiz Yağmur Yağan Kafe Konsepti

Yağmur Yağınca Huzur Bulanlar Buraya: Kore’de 7/24 Kesintisiz Yağmur Yağan Kafe Konsepti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 11:36

İçerik Devam Ediyor

Güneşli günlerin aksine yağmurlu havaları seven bir kesim var ki adeta baharların gelmesini dört gözle bekliyorlar. Eğer sizler de yağmurlu günlerde kendini daha iyi hissedenlerdenseniz bayılacağınız bir kafe ile karşınızdayız. 7/24 yağmur yağan bir kafe konsepti yaratan Koreliler, bu kafeyle sosyal medya gündeminde. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gerçekten dışarıda yağmur yağıyormuş gibi bir kafe konsepti oluşturan Koreliler, yağmurseverlere o huzurun birebirini yaşatıyor.

Gerçekten dışarıda yağmur yağıyormuş gibi bir kafe konsepti oluşturan Koreliler, yağmurseverlere o huzurun birebirini yaşatıyor.

Bu kafenin Türkiye’de de olmasını ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

Bu kafenin Türkiye’de de olmasını ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın