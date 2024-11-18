Yağmur Yağınca Huzur Bulanlar Buraya: Kore’de 7/24 Kesintisiz Yağmur Yağan Kafe Konsepti

Güneşli günlerin aksine yağmurlu havaları seven bir kesim var ki adeta baharların gelmesini dört gözle bekliyorlar. Eğer sizler de yağmurlu günlerde kendini daha iyi hissedenlerdenseniz bayılacağınız bir kafe ile karşınızdayız. 7/24 yağmur yağan bir kafe konsepti yaratan Koreliler, bu kafeyle sosyal medya gündeminde. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz?
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Gerçekten dışarıda yağmur yağıyormuş gibi bir kafe konsepti oluşturan Koreliler, yağmurseverlere o huzurun birebirini yaşatıyor.
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Bu kafenin Türkiye’de de olmasını ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!
İşte detaylar 👇
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