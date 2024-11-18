6 Yıl Önce 2.5 TL’ye Alınan Patsoyu Yeniden Deneyen İçerik Üreticisi Fiyat Farkını Kıyasladı

@mertgenco adlı Instagram hesabından paylaştığı videolarıyla sevilen içerik üreticisi, şimdiyse Orkun Işıtmak’ın 6 yıl önceki videosunda yer alan bir patsoyu denediği anları paylaştı. 6 yıl önceki fiyat ile günümüzdeki fiyatını karşılaştırmanın yanı sıra asgari ücret ile ne kadar alınabildiğindeki farkı da dile getirmişti. Ekonomiye dair her kıyas videosu viral olduğu gibi bu içeriği de oldukça etkileşim aldı. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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