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6 Yıl Önce 2.5 TL’ye Alınan Patsoyu Yeniden Deneyen İçerik Üreticisi Fiyat Farkını Kıyasladı

6 Yıl Önce 2.5 TL’ye Alınan Patsoyu Yeniden Deneyen İçerik Üreticisi Fiyat Farkını Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 12:03

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@mertgenco adlı Instagram hesabından paylaştığı videolarıyla sevilen içerik üreticisi, şimdiyse Orkun Işıtmak’ın 6 yıl önceki videosunda yer alan bir patsoyu denediği anları paylaştı. 6 yıl önceki fiyat ile günümüzdeki fiyatını karşılaştırmanın yanı sıra asgari ücret ile ne kadar alınabildiğindeki farkı da dile getirmişti. Ekonomiye dair her kıyas videosu viral olduğu gibi bu içeriği de oldukça etkileşim aldı. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İşte detaylar 👇

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Orkun Işıtmak 2018 yılında dolu dolu bir patsoya 2.5 TL vermişti. Patsonun şimdiki fiyatı ise 60 TL’ydi.

Orkun Işıtmak 2018 yılında dolu dolu bir patsoya 2.5 TL vermişti. Patsonun şimdiki fiyatı ise 60 TL’ydi.

O zamanın asgari ücretiyle 641 tane alınabilirken günümüzde 283 adet alınabildiğini de dile getirdi.

O zamanın asgari ücretiyle 641 tane alınabilirken günümüzde 283 adet alınabildiğini de dile getirdi.

O anlar 👇

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