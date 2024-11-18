onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkçemizin Yüceliği Yine Kendini Belli Etti: İngilizce Örnekler ile “Aynen” Kelimesinin Kapsadığı Anlamlar

Türkçemizin Yüceliği Yine Kendini Belli Etti: İngilizce Örnekler ile “Aynen” Kelimesinin Kapsadığı Anlamlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 15:34

İçerik Devam Ediyor

Dilimizin zenginliği, kelimelerin birçok anlam taşımasından da kendini belli ediyor. Özellikle Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların sosyal medya paylaşımlarında sık sık eş sesli kelimelerde kafa karışıklığı yaşadığını görüyoruz. @mesutmegan adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir çift de bu konuya değindi. ABD vatandaşı kadın İngilizce örnekler veriyor, eşi ise Türkçe karşılıklarını yalnızca “aynen” kelimesi ile sağlayabiliyordu. Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadının verdiği örnek kelimelerin tabii ki Türkçe karşılıkları da vardı.

Kadının verdiği örnek kelimelerin tabii ki Türkçe karşılıkları da vardı.

Ancak “aynen” kelimesi de biraz tonlama ve vurgu ile örnek verilen kelimelere karşılık olabiliyordu.

Ancak “aynen” kelimesi de biraz tonlama ve vurgu ile örnek verilen kelimelere karşılık olabiliyordu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın