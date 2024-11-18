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Almanya’da Çalışma Şartlarının Ne Kadar İyi Olduğunu Şakayla Karışık Anlatan Gurbetçi

Almanya’da Çalışma Şartlarının Ne Kadar İyi Olduğunu Şakayla Karışık Anlatan Gurbetçi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 14:11

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Almanya’da yaşayan kimi gurbetçilerden şartlardan memnun olmadıklarını, ekonomiden şikayet ettiklerini ve taşınmayı düşünenlere taşınmaması gerektiğini söylediklerini duyuyoruz. Ancak bir de dürüst kesim var ki, Almanya’daki hayatın gerçeklerini bizlere aktarıyor. Onlardan biri de @hikaye_soylebasliyor adlı Instagram kullanıcısı. Aytaç Sevim her videosunda dürüstlüğüyle öne çıktığı için kendisini severek takip eden bir kitleye sahip. Son videosunda da çalışma şartlarını anlattı.

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Mesai biter bitmez işi bırakabildiklerini, hastalandıkları takdirde rahatlıkla izin alabildiklerini ve dahasını dile getirdi.

Mesai biter bitmez işi bırakabildiklerini, hastalandıkları takdirde rahatlıkla izin alabildiklerini ve dahasını dile getirdi.

Tabii bunları ironik bir dille ifade etmişti. Yorumlarda buluşan izleyiciler yine dürüstlüğüne vurgu yaptı.

Tabii bunları ironik bir dille ifade etmişti. Yorumlarda buluşan izleyiciler yine dürüstlüğüne vurgu yaptı.

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