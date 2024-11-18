Olmazsa Olmazımız: Türkiye’nin En Dedikoducu Şehirlerini Gençler Sıraladı

Hangi şehir olduğu pek de fark etmeksizin ülkecek dedikoduyu seviyoruz desek yalan olmaz. Kimilerimiz bunu durum analizi, dert yanma gibi hafifleştirse de hepimizde biraz biraz olan bir huy… @genctg adlı Instagram sayfasından enleri sıralayan gençler de Türkiye’nin en dedikoducu 6 şehrini konuştu. Bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı? Gelin detaylara geçelim.
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Listeye sondan başlayacak olursak 6. sırada Konya, 5. sırada Samsun, 4. sırada ise Diyarbakır vardı.
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İlk üçe geçtiğimizdeyse Gaziantep 3. sırada yer alırken, Rize 2. sırada, Sivas ise 1. sıradaydı.
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