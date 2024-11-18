Olmazsa Olmazımız: Türkiye’nin En Dedikoducu Şehirlerini Gençler Sıraladı

Hangi şehir olduğu pek de fark etmeksizin ülkecek dedikoduyu seviyoruz desek yalan olmaz. Kimilerimiz bunu durum analizi, dert yanma gibi hafifleştirse de hepimizde biraz biraz olan bir huy… @genctg adlı Instagram sayfasından enleri sıralayan gençler de Türkiye’nin en dedikoducu 6 şehrini konuştu. Bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı? Gelin detaylara geçelim.