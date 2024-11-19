Nikah Esnasında Heyecandan Annesinin Adını Unutan Damat Konukları Kahkahalara Boğdu

İsteme, nişan, kına, nikah, düğün derken özel günlerde çiftlerin heyecandan eli ayağı birbirine girebiliyor. Her şey unutulmayacak bu günler için en iyi şekilde hazırlanmak ve güzel anılarla hatırlamak için. Ancak bazen heyecanın kontrol edilemediği anlara da şahit olabiliyoruz. Şimdiyse bir çiftin düğününden tam da böyle kesitle karşınızdayız. Nikah memurunun anne baba adı sorusu karşısında annesinin adını hatırlayamayan damat herkese kahkaha dolu anlar yaşatmıştı.

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