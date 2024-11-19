onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Nikah Esnasında Heyecandan Annesinin Adını Unutan Damat Konukları Kahkahalara Boğdu

Nikah Esnasında Heyecandan Annesinin Adını Unutan Damat Konukları Kahkahalara Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.11.2024 - 16:32

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İsteme, nişan, kına, nikah, düğün derken özel günlerde çiftlerin heyecandan eli ayağı birbirine girebiliyor. Her şey unutulmayacak bu günler için en iyi şekilde hazırlanmak ve güzel anılarla hatırlamak için. Ancak bazen heyecanın kontrol edilemediği anlara da şahit olabiliyoruz. Şimdiyse bir çiftin düğününden tam da böyle kesitle karşınızdayız. Nikah memurunun anne baba adı sorusu karşısında annesinin adını hatırlayamayan damat herkese kahkaha dolu anlar yaşatmıştı. 

Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Annesinin kimlikteki adı farklı olduğu için bir anlığına beyni yanan damat gelinin hatırlatmasıyla ismi söyleyebilmişti.

Annesinin kimlikteki adı farklı olduğu için bir anlığına beyni yanan damat gelinin hatırlatmasıyla ismi söyleyebilmişti.

İkili ve ailesi için hatırlandıkça gülünücek bir an yaşanmış oldu.

İkili ve ailesi için hatırlandıkça gülünücek bir an yaşanmış oldu.

Kaynak: @naztaylann

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın