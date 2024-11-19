Nikah Esnasında Heyecandan Annesinin Adını Unutan Damat Konukları Kahkahalara Boğdu

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İsteme, nişan, kına, nikah, düğün derken özel günlerde çiftlerin heyecandan eli ayağı birbirine girebiliyor. Her şey unutulmayacak bu günler için en iyi şekilde hazırlanmak ve güzel anılarla hatırlamak için. Ancak bazen heyecanın kontrol edilemediği anlara da şahit olabiliyoruz. Şimdiyse bir çiftin düğününden tam da böyle kesitle karşınızdayız. Nikah memurunun anne baba adı sorusu karşısında annesinin adını hatırlayamayan damat herkese kahkaha dolu anlar yaşatmıştı.
Gelin detaylara geçelim 👇
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Annesinin kimlikteki adı farklı olduğu için bir anlığına beyni yanan damat gelinin hatırlatmasıyla ismi söyleyebilmişti.
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İkili ve ailesi için hatırlandıkça gülünücek bir an yaşanmış oldu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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