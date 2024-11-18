Amme Hizmeti Dediğin: Antik, Antika, Vintage ve Retro Kelimelerinin Farkı Nedir?

Son yıllarda öylesine bir moda başladı ki, aklımıza gelebilecek her şeyin eskisi kabul görür oldu. Antika pazarlarına olan ilgi sosyal medya paylaşımlarıyla artmaya başladı, birçok kişinin en sevdiği aktivite oluverdi. Ama bu moda beraberinde kelime karmaşasını da getirdi. Vintage, retro, antik, antika kelimelerini o kadar sık duyuyoruz ki, sizlerin de kafası karışmış olabilir. @mimarintersi adlı içerik üreticisi de buna bir son vermek adına hepsini anlamlarıyla açıkladı.
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Antik kelimesinin ilk çağlara ait olan uygarlıklarla ilgili olan şeyleri, yani binlerce yıl önceyi kapsadığını söyleyen içerik üreticisi o döneme ait eşyaları sadece müzede görebileceğimizi belirtti. Antika ise en az 100 yaşında olan objelerdi.
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Vintage kelimesine geldiğimizdeyse en yaygın kabul edilen tanımının en az 20 en çok 100 yıllık eşyalar olduğunu dile getirdi. Son olarak da retronun günümüzde geçmişteki bir stilden esinlenerek üretilen eşyalar için kullanıldığını ifade etti.
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