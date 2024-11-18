Amme Hizmeti Dediğin: Antik, Antika, Vintage ve Retro Kelimelerinin Farkı Nedir?

Son yıllarda öylesine bir moda başladı ki, aklımıza gelebilecek her şeyin eskisi kabul görür oldu. Antika pazarlarına olan ilgi sosyal medya paylaşımlarıyla artmaya başladı, birçok kişinin en sevdiği aktivite oluverdi. Ama bu moda beraberinde kelime karmaşasını da getirdi. Vintage, retro, antik, antika kelimelerini o kadar sık duyuyoruz ki, sizlerin de kafası karışmış olabilir. @mimarintersi adlı içerik üreticisi de buna bir son vermek adına hepsini anlamlarıyla açıkladı.

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