Bir İçerik Üreticisi Yedi Şehrin Musluk Suyunu Karşılaştırdı ve İyiden Kötüye Sıraladı

Musluk suyunu hiç tüketmeyenler olduğu gibi, temiz olup olmadığını pek sorun etmeyenler de var. Hatta kaynatıldıktan sonra tüketilebilir olduğuna dair tartışmalar da var. Peki ya siz musluk suyunu gönül rahatlığıyla kullabiliyor musunuz? @akademiklink adlı Instagram hesabından içerikler üreten Behçet Yalın Özkara yedi şehrin musluk suyunu kıyasladığı videosuyla viral oldu ve hangi şehrin en iyi hangi şehrin en kötü suya sahip olduğunu anlattı.

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