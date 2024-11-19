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Bir İçerik Üreticisi Yedi Şehrin Musluk Suyunu Karşılaştırdı ve İyiden Kötüye Sıraladı

Bir İçerik Üreticisi Yedi Şehrin Musluk Suyunu Karşılaştırdı ve İyiden Kötüye Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.11.2024 - 18:28

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Musluk suyunu hiç tüketmeyenler olduğu gibi, temiz olup olmadığını pek sorun etmeyenler de var. Hatta kaynatıldıktan sonra tüketilebilir olduğuna dair tartışmalar da var. Peki ya siz musluk suyunu gönül rahatlığıyla kullabiliyor musunuz? @akademiklink adlı Instagram hesabından içerikler üreten Behçet Yalın Özkara yedi şehrin musluk suyunu kıyasladığı videosuyla viral oldu ve hangi şehrin en iyi hangi şehrin en kötü suya sahip olduğunu anlattı.

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Bu şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Konya’ydı.

Bu şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Konya’ydı.

300 TDS değeriyle Eskişehir en kötü suya sahip şehir olurken, 195 TDS değeriyle Ankara ve Antalya en iyi suya sahip şehirler oldu.

300 TDS değeriyle Eskişehir en kötü suya sahip şehir olurken, 195 TDS değeriyle Ankara ve Antalya en iyi suya sahip şehirler oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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