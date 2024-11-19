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Türkiye Seyahatinde Berbere Giden Turist Yaşadıklarını Paylaşmasıyla Viral Oldu

Türkiye Seyahatinde Berbere Giden Turist Yaşadıklarını Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.11.2024 - 19:20

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Türk berberlerin namı tüm dünyada bilindiği için ülkemize gelen turistler muhakkak bi’ tıraşa gidiyor. Hem bunca hizmetin uygun fiyata yapılması hem de kendilerine has serseri serbest stilleri dikkat çekiyor. @balkandad adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir adam da Türkiye’ye gelmişken berbere gidemeden edemedi. Ve deneyimini anbean kayda aldı.

Gelin detaylara geçelim 👇

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Biz berberlerimizin kendine has stillerine alışık olsak da aslında dışarıdan bakıldığında biraz sert gelebiliyor.

Biz berberlerimizin kendine has stillerine alışık olsak da aslında dışarıdan bakıldığında biraz sert gelebiliyor.

Ağdalar, maskeler, boğulma tehlikeli kafa yıkamalar derken tüm hünerlerini konuşturan berber, içerik üreticisini oldukça memnun etmiş görünüyordu.

Ağdalar, maskeler, boğulma tehlikeli kafa yıkamalar derken tüm hünerlerini konuşturan berber, içerik üreticisini oldukça memnun etmiş görünüyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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