Türkiye Seyahatinde Berbere Giden Turist Yaşadıklarını Paylaşmasıyla Viral Oldu

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Türk berberlerin namı tüm dünyada bilindiği için ülkemize gelen turistler muhakkak bi’ tıraşa gidiyor. Hem bunca hizmetin uygun fiyata yapılması hem de kendilerine has serseri serbest stilleri dikkat çekiyor. @balkandad adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir adam da Türkiye’ye gelmişken berbere gidemeden edemedi. Ve deneyimini anbean kayda aldı.
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Biz berberlerimizin kendine has stillerine alışık olsak da aslında dışarıdan bakıldığında biraz sert gelebiliyor.
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Ağdalar, maskeler, boğulma tehlikeli kafa yıkamalar derken tüm hünerlerini konuşturan berber, içerik üreticisini oldukça memnun etmiş görünüyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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