Türkiye Seyahatinde Berbere Giden Turist Yaşadıklarını Paylaşmasıyla Viral Oldu

Türk berberlerin namı tüm dünyada bilindiği için ülkemize gelen turistler muhakkak bi’ tıraşa gidiyor. Hem bunca hizmetin uygun fiyata yapılması hem de kendilerine has serseri serbest stilleri dikkat çekiyor. @balkandad adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir adam da Türkiye’ye gelmişken berbere gidemeden edemedi. Ve deneyimini anbean kayda aldı.

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