Doğuştan İşitme Kaybı Olan Adam Tedavi Gördükten Sonra Duygu Dolu Anlar Yaşandı: Aklına İlk Gelen Osimhen Oldu

Tek kulağında işitme kaybı olan bir vatandaşımız tedavi gördükten sonra olumlu yönde sonuç aldı. Doktor o anları anbean kayda alıyordu. Adamın duymaya başladıktan sonra yaşadığı duygulara bizler de eşlik ettik. Ancak dikkat çeken bir durum vardı ki o da Osimhen sevdasıydı.

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