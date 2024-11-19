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Doğuştan İşitme Kaybı Olan Adam Tedavi Gördükten Sonra Duygu Dolu Anlar Yaşandı: Aklına İlk Gelen Osimhen Oldu

Doğuştan İşitme Kaybı Olan Adam Tedavi Gördükten Sonra Duygu Dolu Anlar Yaşandı: Aklına İlk Gelen Osimhen Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.11.2024 - 21:39

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Tek kulağında işitme kaybı olan bir vatandaşımız tedavi gördükten sonra olumlu yönde sonuç aldı. Doktor o anları anbean kayda alıyordu. Adamın duymaya başladıktan sonra yaşadığı duygulara bizler de eşlik ettik. Ancak dikkat çeken bir durum vardı ki o da Osimhen sevdasıydı. 

Gelin detaylara geçelim 👇

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Telefonda konuşan adam karşısındaki kişiye “Osimhen desene” diyordu.

Telefonda konuşan adam karşısındaki kişiye “Osimhen desene” diyordu.

Son zamanların popüler futbolcusu Osimhen’in etkisi gördüğünüz gibi her yerdeydi.

Son zamanların popüler futbolcusu Osimhen’in etkisi gördüğünüz gibi her yerdeydi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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