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Günün Pozitif Videosu Geldi: İnek ile Yılanın Sevgi Dolu Anları Kalpleri Eritti

Günün Pozitif Videosu Geldi: İnek ile Yılanın Sevgi Dolu Anları Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.11.2024 - 23:17

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Bazen hayvanların birbirleriyle kurdukları iletişim bizlere garip gelebiliyor. Arkadaş olabileceklerine ihtimal vermediğimiz hayvan dostlarımızı bir arada görebiliyoruz. Şimdiyse yine bu tip bir örnekle karşınızdayız. İnek ile yılanın birbiriyle samimileştiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

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İnek ve yılanın arkadaş olabileceği ihtimali aklınıza gelir miydi?

İnek ve yılanın arkadaş olabileceği ihtimali aklınıza gelir miydi?

Bazen ihtimal vermediğimiz dostluklara şahit olabiliyoruz. İnek ve yılanın bu tatlı anları sizleri de tebessüm ettirecek.

Bazen ihtimal vermediğimiz dostluklara şahit olabiliyoruz. İnek ve yılanın bu tatlı anları sizleri de tebessüm ettirecek.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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