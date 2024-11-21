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Değişimin Böylesi: Evlendikten Sonra Eşinin 6 Yıl İçindeki Değişimini Paylaşan Kadın Sosyal Medyanın Dilinde!

Değişimin Böylesi: Evlendikten Sonra Eşinin 6 Yıl İçindeki Değişimini Paylaşan Kadın Sosyal Medyanın Dilinde!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 16:44

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Evlendikten sonra karakteri değişenleri çok gördük ama dış görünüşü bu kadar değişen az kişi görmüşüzdür. Sosyal medyada bir kadın eşinin 6 yıllık evliliklerinde yaşadığı değişimi paylaştı. Adamın ilk halini ve son halini görenler gözlerine inanamadı. Büyük çoğunluk ''Adamın ömrünü yemişsin'' diye paylaşımı yapan kadına laf söylerken, bazıları da adamın haline üzülmeden edemedi.

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Sosyal medyada bir kadın, evlendiği eşinin 6 yılda yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada bir kadın, evlendiği eşinin 6 yılda yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı.

İlk fotoğraflarda oldukça genç duran adamın sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

İlk fotoğraflarda oldukça genç duran adamın sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

Bu karede adamın saçlarının yavaş yavaş döküldüğü görülürken asıl olay son karedeydi.

Bu karede adamın saçlarının yavaş yavaş döküldüğü görülürken asıl olay son karedeydi.

Videonun sonuna eklenen bu fotoğraf, adamın son halini gözler önüne serdi.

Videonun sonuna eklenen bu fotoğraf, adamın son halini gözler önüne serdi.

İşte, kadının yaptığı o paylaşım👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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