Şiddetli Lodos Faciaya Sebep Oluyordu: Kartal'da 2 Gemi Birbirine Temas Etti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yurt genelinde etkili olan fırtınalı hava İstanbul'da da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan lodosla birlikte denizde taşmalar meydana gelirken, Kartal açıklarında 2 kuru yük gemisinin birbirine temas ettiği anlar kameralara yansıdı. Kaza sırasında gemi mürettebatının panik anı kameralar tarafından kaydedildi. Olay sonrası gemilerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt genelinde etkili olan fırtınalı hava İstanbul'da da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Denizde oluşan dev dalgaların sahile taşması sonrası Kartal'da da 2 kuru yük gemisinin birbirine temas ettiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gine-Bissau bayraklı 99 metre uzunluğunda 19 metre genişliğindeki 'Marla Orca' isimli kuru yük gemisi sürüklenerek Kamerun bayraklı 'DSK1' isimli kuru yük gemisine sürttü.
Olay esnasında gemide bulunan mürettebatın panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın