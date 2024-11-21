Perdeden Gelinlik mi Olur Demeyin: Perdeden Diktirdiği Gelinlikle Prenseslerden Farksız Oldu!

Gelinlik birçok kadın için oldukça önemli. Kimileri gösterişli modeller severken kimileri ise daha mütevazı modellerden hoşlanıyor. Şimdiyse mütevazı bir gelinlik örneğiyle karşınızdayız. Ünlü oyuncu Ergül Miray Şahin, evlerindeki perdeden Sena Sakarya’ya gelinlik diktirdi. Sonuç ise tek kelimeyle şahaneydi. Gelin detaylara geçelim.