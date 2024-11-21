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Perdeden Gelinlik mi Olur Demeyin: Perdeden Diktirdiği Gelinlikle Prenseslerden Farksız Oldu!

Perdeden Gelinlik mi Olur Demeyin: Perdeden Diktirdiği Gelinlikle Prenseslerden Farksız Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 22:01

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Gelinlik birçok kadın için oldukça önemli. Kimileri gösterişli modeller severken kimileri ise daha mütevazı modellerden hoşlanıyor. Şimdiyse mütevazı bir gelinlik örneğiyle karşınızdayız. Ünlü oyuncu Ergül Miray Şahin, evlerindeki perdeden Sena Sakarya’ya gelinlik diktirdi. Sonuç ise tek kelimeyle şahaneydi. Gelin detaylara geçelim.

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Güzel oyuncumuz tasarımcısı sayesinde harika bir gelinliğe sahip olmuştu.

Güzel oyuncumuz tasarımcısı sayesinde harika bir gelinliğe sahip olmuştu.

Gelinliğiyle prensesler gibi olan Ergül Miray Şahin de sonuçtan oldukça memnun görünüyordu.

Gelinliğiyle prensesler gibi olan Ergül Miray Şahin de sonuçtan oldukça memnun görünüyordu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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