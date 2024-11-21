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2025'te Gökyüzüne Bakıyoruz: Altı Gezegen Yan Yana Olacak!

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2025'te Gökyüzüne Bakıyoruz: Altı Gezegen Yan Yana Olacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 10:02

2025 yılı harika doğa olaylarına ev sahipliği yapacak. Gökyüzü resmen bizlere görsel bir şölen sunacak. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan gök olayları, Dünya'dan da gözlemlenebilecek. Özellikle altı gezegenin yan yana hizalanacağı kozmik manzara, en merak edilen gök olayları arasında!

Peki altı gezegen ne zaman yan yana gelecek?

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2025 yılı astronomik olarak bizlere heyecanlı dakikalar sunacak.

2025 yılı astronomik olarak bizlere heyecanlı dakikalar sunacak.

Yeni yılda, uzmanların 'mutlaka görülmeli' dediği muhteşem bir olaya şahitlik edeceğiz. Ocak ayının sonu, Şubat ayının başında gerçekleşecek olan bu olay, büyük bir merakla bekleniyor.

Mars, Venüs, Satürn, Neptün, Jüpiter ve Uranüs gökyüzünde yan yana hizalanacak.

Mars, Venüs, Satürn, Neptün, Jüpiter ve Uranüs gökyüzünde yan yana hizalanacak.

Ocak ayının sonlarında başlayacak olan bu dizilme, bir süre Dünya'dan görülebilir halde olacak. Bu gezegen dizimi, gezegenlerin hepsinin Güneş'in aynı tarafında olduğu anda meydana gelecek.

21 Ocak 2025'ten itibaren başlayacak olan gezegen dizilimi, yaklaşık 4 hafta sürecek.

21 Ocak 2025'ten itibaren başlayacak olan gezegen dizilimi, yaklaşık 4 hafta sürecek.

Şubat ayının sonuna kadar görülebilecek olan bu dizilim, oldukça heyecan verici bir manzara sunacak. Gezegenlerin dizimi ise Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek.

Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek. Fakat diğer iki gezegeni görmek için teleskoba ihtiyacınız olabilir.

Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek. Fakat diğer iki gezegeni görmek için teleskoba ihtiyacınız olabilir.

Uzmanlar, gezegenleri görmenin en iyi vaktinin ise Güneş battıktan sonra, saat 20.30 civarı olduğunu belirtiyor. Venüs, Satürn ve Neptün, ufuk çizgisine yakın bir noktada görülecek fakat 3 saat içinde gözden kaybolacak.

Mars, Jüpiter ve Uranüs gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek. Özellikle Mars, en geç gözden kaybolan gezegen olacak.

Altı gezegeni bir arada görebilmek için en iyi tarih ise 29 Ocak haftası.

Altı gezegeni bir arada görebilmek için en iyi tarih ise 29 Ocak haftası.

Şimdiye kadarki en heyecan verici bu gezegen geçişini merakla bekliyoruz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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