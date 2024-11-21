2025'te Gökyüzüne Bakıyoruz: Altı Gezegen Yan Yana Olacak!
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2025'te Gökyüzüne Bakıyoruz: Altı Gezegen Yan Yana Olacak!
2025 yılı harika doğa olaylarına ev sahipliği yapacak. Gökyüzü resmen bizlere görsel bir şölen sunacak. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan gök olayları, Dünya'dan da gözlemlenebilecek. Özellikle altı gezegenin yan yana hizalanacağı kozmik manzara, en merak edilen gök olayları arasında!
Peki altı gezegen ne zaman yan yana gelecek?
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2025 yılı astronomik olarak bizlere heyecanlı dakikalar sunacak.
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Mars, Venüs, Satürn, Neptün, Jüpiter ve Uranüs gökyüzünde yan yana hizalanacak.
21 Ocak 2025'ten itibaren başlayacak olan gezegen dizilimi, yaklaşık 4 hafta sürecek.
Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek. Fakat diğer iki gezegeni görmek için teleskoba ihtiyacınız olabilir.
Altı gezegeni bir arada görebilmek için en iyi tarih ise 29 Ocak haftası.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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