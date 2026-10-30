Polonya'da Anayasa Mahkemesi'ne Gece Yarısı Polis Baskını, Cumhurbaşkanı Senegal Yolundan Döndü
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Polonya'da hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki yargı krizi, 30 Ekim gecesi Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binasına yapılan polis müdahalesiyle yeni bir boyuta taşındı. Muhalefet müdahaleyi darbe girişimi olarak nitelendirirken polis, müdahalenin güvenlik gerekçeleriyle yapıldığını savundu. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e giderken uçağını geri çevirerek Varşova'ya döndü.
Mahkeme binasında gerilim yaşandı.
Polis güvenlik gerekçesini savundu.
Cumhurbaşkanı uçağını geri çevirdi.
Mahkeme yönetimi tartışmalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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