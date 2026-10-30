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Polonya'da Anayasa Mahkemesi'ne Gece Yarısı Polis Baskını, Cumhurbaşkanı Senegal Yolundan Döndü

Polonya'da Anayasa Mahkemesi'ne Gece Yarısı Polis Baskını, Cumhurbaşkanı Senegal Yolundan Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 23:53
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Polonya'da hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki yargı krizi, 30 Ekim gecesi Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binasına yapılan polis müdahalesiyle yeni bir boyuta taşındı. Muhalefet müdahaleyi darbe girişimi olarak nitelendirirken polis, müdahalenin güvenlik gerekçeleriyle yapıldığını savundu. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e giderken uçağını geri çevirerek Varşova'ya döndü.

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Mahkeme binasında gerilim yaşandı.

Mahkeme binasında gerilim yaşandı.

Başkent Varşova'da Anayasa Mahkemesi binasına çevik kuvvet polislerinin girmesi üzerine mahkeme çevresinde gerilim yaşandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde kalkanlı ve kasklı polislerin bina çevresinde konuşlandığı görüldü. Müdahale, hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında uzun süredir devam eden yargı krizini yeni bir boyuta taşıdı.

Polis güvenlik gerekçesini savundu.

Polis güvenlik gerekçesini savundu.

Eski Başbakan ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nden Beata Szydło, polislerin mahkeme binasına zorla girdiğini, binanın güvenliğini sağlayan görevlilerin uzaklaştırıldığını ve mahkeme belgelerine el konulduğunu ileri sürdü. Szydło, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı'nın binaya girişinin de engellendiğini belirterek müdahaleyi demokratik ilkelerin ihlali olarak nitelendirdi. Polis ise mahkeme görevlilerinin zorla çıkarıldığı iddiasını reddetti ve müdahalenin güvenlik gerekçeleriyle yapıldığını savundu.

Cumhurbaşkanı uçağını geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı uçağını geri çevirdi.

Kriz sırasında Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin uçağını geri çevirerek Varşova'ya dönme kararı aldığı bildirildi. Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jarosław Kaczyński, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik polis müdahalesini darbe girişimi olarak nitelendirdi ve Başbakan Donald Tusk'ın hükümetini hukuk devletini ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

Mahkeme yönetimi tartışmalı.

Mahkeme yönetimi tartışmalı.

Polis müdahalesiyle aynı saatlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Święczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartłomiej Sochański'nin görevlerinin askıya alındığına ilişkin bir açıklama mahkemenin internet sitesinde yayımlandı. Bu işlemin hukuki geçerliliği ve mahkemenin yönetiminin kimin elinde olduğu tartışmalı. Krizin arka planında, 2015-2023 yıllarında ülkeyi yöneten Hukuk ve Adalet Partisi hükümetinin Anayasa Mahkemesi dahil yargı kurumlarına yaptığı atamalar bulunuyor. 2023'te iktidara gelen Tusk hükümeti bu atamaları değiştirmek istiyor, Cumhurbaşkanı Nawrocki ise parlamentonun seçtiği altı yargıçtan üçünün yeminini kabul etmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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