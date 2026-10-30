Polonya'da Anayasa Mahkemesi'ne Gece Yarısı Polis Baskını, Cumhurbaşkanı Senegal Yolundan Döndü

Polis müdahalesiyle aynı saatlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Święczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartłomiej Sochański'nin görevlerinin askıya alındığına ilişkin bir açıklama mahkemenin internet sitesinde yayımlandı. Bu işlemin hukuki geçerliliği ve mahkemenin yönetiminin kimin elinde olduğu tartışmalı. Krizin arka planında, 2015-2023 yıllarında ülkeyi yöneten Hukuk ve Adalet Partisi hükümetinin Anayasa Mahkemesi dahil yargı kurumlarına yaptığı atamalar bulunuyor. 2023'te iktidara gelen Tusk hükümeti bu atamaları değiştirmek istiyor, Cumhurbaşkanı Nawrocki ise parlamentonun seçtiği altı yargıçtan üçünün yeminini kabul etmedi.