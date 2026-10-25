Azerbaycan'daki Başörtüsü Yasağını Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Görevden Alındı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden ayrıldığını gazeteci Talat Atilla'ya doğruladı. Saral, görevden alınıp alınmadığı sorusuna 'Evet' yanıtını verirken ayrılığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini belirtti. Azerbaycan'daki başörtüsü tartışması ise Ankara ile Bakü arasında gerilime yol açmıştı.
Saral görevden ayrıldığını doğruladı.
Bakü Saral'ın görevden alınmasını istemişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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