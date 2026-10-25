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Azerbaycan'daki Başörtüsü Yasağını Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Görevden Alındı

Azerbaycan'daki Başörtüsü Yasağını Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Görevden Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 19:36
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden ayrıldığını gazeteci Talat Atilla'ya doğruladı. Saral, görevden alınıp alınmadığı sorusuna 'Evet' yanıtını verirken ayrılığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini belirtti. Azerbaycan'daki başörtüsü tartışması ise Ankara ile Bakü arasında gerilime yol açmıştı. 

Kaynak - Talat Atilla

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Saral görevden ayrıldığını doğruladı.

Saral görevden ayrıldığını doğruladı.

Gazeteci Talat Atilla'nın telefonla ulaştığı Oktay Saral, 'Görevden alındınız mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.'

Saral, 'Azerbaycan'la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?' sorusuna ise 'Evet, öyle görünüyor' karşılığını verdi ve sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır.'

Bakü Saral'ın görevden alınmasını istemişti.

Bakü Saral'ın görevden alınmasını istemişti.

Azerbaycan'da eylülde yürürlüğe giren yeni okul kıyafeti düzenlemelerinde başörtüsü açıkça yasaklanmasa da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin haberler ve görüntüler tartışma yaratmıştı. Saral 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini eleştirmiş ve Azerbaycan yönetimine uygulamadan vazgeçme çağrısında bulunmuştu. İlham Aliyev'in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi de resmî bir açıklamayla Saral ve bazı AK Parti milletvekillerinin tutumunu eleştirmiş, Türkiye'nin Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini savunmuştu.

20 Ekim'de yayımlanan ve üç yetkili ile konuya yakın bir kaynağa dayandırılan bir habere göre Bakü yönetimi, Saral'ın başörtüsü yasağını eleştiren açıklamalarından rahatsız olmuş ve Ankara'dan Saral'ın Cumhurbaşkanlığı'ndan uzaklaştırılmasını istemişti. Aynı haberde Bakü'nün Aliyev'e hakaret ettiği öne sürülen sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem yapılmasını ve bazı hesapların engellenmesini de talep ettiği yer almıştı.

Gözler Aliyev'in Ankara ziyaretinde.

Gözler Aliyev'in Ankara ziyaretinde.

Saral'ın görevden ayrılması, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin sürdüğü ve Türkiye'nin önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Ekim ayı sonunda Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne Aliyev'in katılıp katılmayacağı tartışma konusu olmuştu. Türk Dışişleri kaynakları 21 Ekim'de Aliyev'in katılımının beklendiğini bildirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan'ın Aliyev ile telefonda görüştüğünü ve kendisini zirveye davet ettiğini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilimin bir başka başlığı ise Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı olmuştu. Erdoğan'ın konferansa katılmaması ve Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında salonu terk etmesi, Azerbaycan tarafında rahatsızlık yaratmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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