Azerbaycan'daki Başörtüsü Yasağını Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Görevden Alındı

Azerbaycan'da eylülde yürürlüğe giren yeni okul kıyafeti düzenlemelerinde başörtüsü açıkça yasaklanmasa da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin haberler ve görüntüler tartışma yaratmıştı. Saral 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini eleştirmiş ve Azerbaycan yönetimine uygulamadan vazgeçme çağrısında bulunmuştu. İlham Aliyev'in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi de resmî bir açıklamayla Saral ve bazı AK Parti milletvekillerinin tutumunu eleştirmiş, Türkiye'nin Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini savunmuştu.

20 Ekim'de yayımlanan ve üç yetkili ile konuya yakın bir kaynağa dayandırılan bir habere göre Bakü yönetimi, Saral'ın başörtüsü yasağını eleştiren açıklamalarından rahatsız olmuş ve Ankara'dan Saral'ın Cumhurbaşkanlığı'ndan uzaklaştırılmasını istemişti. Aynı haberde Bakü'nün Aliyev'e hakaret ettiği öne sürülen sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem yapılmasını ve bazı hesapların engellenmesini de talep ettiği yer almıştı.