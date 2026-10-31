Orijinal Hikaye Çok Ürkütücüydü: Fındıkkıran Balesi Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Hayır! Çaykovski'nin balesi Hoffmann'ın öyküsünün birebir hâli değil. Bale için Alexandre Dumas'nın hikâyede yaptığı uyarlamalardan yararlanıldı. Bu uyarlama daha yumuşak ve sahneye uygun bir şekilde oldu. Yani hikâyedeki karanlık unsurlar azalırken masalsı taraf ön plana çıkarıldı. Bugün bildiğimiz Fındıkkıran'ın ortaya çıkmasında çok önemli bir adım!