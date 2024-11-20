Kanser Hücresinden Embriyoya, İnsan Dilinden Göz Bebeğine: Mikroskop Altında 25 Şaşırtıcı Görüntü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kanser Hücresinden Embriyoya, İnsan Dilinden Göz Bebeğine: Mikroskop Altında 25 Şaşırtıcı Görüntü!
Mikroskop altında gördüğümüz şeylerin ne kadar şaşırtıcı olduğunu tahmin edemezsiniz. İnsan gözünden, kanser hücresinin mücadelesine kadar her şey o kadar farklı ve ilginç ki! Örneğin bir fare embriyosunu ya da bir yaprağın oksijen üretimini mikroskopla izlemek inanılmaz bir deneyim. Gözbebeğinizin yapısındaki detaylar bile mikroskop altında bambaşka bir hale bürünüyor. Hazırsanız mikroskopla bir keşfe çıkalım ve bu 25 şaşırtıcı görüntüye birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İnsan gözü kara delikler gibi gizemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Az pişmiş yumurtaya bir de yakından bakalım
3. Karıncanın yüzü
4. Telefonunuza bir daha dokunmak istemeyebilirsiniz
5. Tenya yani ince bağırsakta yaşayan yassı solucanın kafasının mikroskobik altındaki görüntüsü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mikroskop altında tuz taneleri böyle görünüyor
7. İnsan dili olduğunu söylesek? Tabi mikroskop altında.
8. Bu da aynı şekilde sivrisineğin mikroskobik görüntüsü.
9. İnsan saçı
10. Bir kahveye bu kadar yakından bakmış mıydınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Avını kovalayan tek hücreli canlının mücadelesi
12. Derin okyanus solucanı
13. Vücudunuza iğne batırıldığında gerçekte böyle bir iz bırakıyor
14. Yakın çekimde kakmak kutusunun sürtünme yüzeyi tarafından yakılan bir kibriti izliyorsunuz
15. Elektron mikroskobu altında bir kar tanesi. Ne kadar da ağır bir metal gibi duruyor değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Fazla mı gidilmiş ne?
17. Bazı karınca türlerinin ameliyat yapma yeteneğine sahip olduğunu söylesek?
18. Mikroskop altında bir yaprağın gerçek zamanlı oksijen üretimi
19. Örünceklerin gözleri yakından ne kadar da tatlı değil mi? (İspanyol makro fotoğrafçısı Javier Rupérez'in çekiminden)
20. Elinize biraz daha yakından bakmak nasıl olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Bir fare embriyosu
22. Kompakt diskin üzerine yazılan verileri mikroskop altında görmek ister misiniz?
23. İnsan gözü mikroskop altında böyle görünüyor
24. Bu videoyu ve benzerlerini sık görmüş olduğunuzu düşünüyoruz
25. T hücresi kanser hücresine karşı savaşıyor
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın