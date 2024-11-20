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Kanser Hücresinden Embriyoya, İnsan Dilinden Göz Bebeğine: Mikroskop Altında 25 Şaşırtıcı Görüntü!

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Kanser Hücresinden Embriyoya, İnsan Dilinden Göz Bebeğine: Mikroskop Altında 25 Şaşırtıcı Görüntü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 17:44 Son Güncelleme: 20.11.2024 - 17:47

Mikroskop altında gördüğümüz şeylerin ne kadar şaşırtıcı olduğunu tahmin edemezsiniz. İnsan gözünden, kanser hücresinin mücadelesine kadar her şey o kadar farklı ve ilginç ki! Örneğin bir fare embriyosunu ya da bir yaprağın oksijen üretimini mikroskopla izlemek inanılmaz bir deneyim. Gözbebeğinizin yapısındaki detaylar bile mikroskop altında bambaşka bir hale bürünüyor. Hazırsanız mikroskopla bir keşfe çıkalım ve bu 25 şaşırtıcı görüntüye birlikte bakalım.

Kaynak

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1. İnsan gözü kara delikler gibi gizemli.

1. İnsan gözü kara delikler gibi gizemli.

2. Az pişmiş yumurtaya bir de yakından bakalım

3. Karıncanın yüzü

3. Karıncanın yüzü

4. Telefonunuza bir daha dokunmak istemeyebilirsiniz

5. Tenya yani ince bağırsakta yaşayan yassı solucanın kafasının mikroskobik altındaki görüntüsü

5. Tenya yani ince bağırsakta yaşayan yassı solucanın kafasının mikroskobik altındaki görüntüsü
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6. Mikroskop altında tuz taneleri böyle görünüyor

6. Mikroskop altında tuz taneleri böyle görünüyor

7. İnsan dili olduğunu söylesek? Tabi mikroskop altında.

7. İnsan dili olduğunu söylesek? Tabi mikroskop altında.

8. Bu da aynı şekilde sivrisineğin mikroskobik görüntüsü.

8. Bu da aynı şekilde sivrisineğin mikroskobik görüntüsü.

9. İnsan saçı

9. İnsan saçı

10. Bir kahveye bu kadar yakından bakmış mıydınız?

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11. Avını kovalayan tek hücreli canlının mücadelesi

12. Derin okyanus solucanı

12. Derin okyanus solucanı

13. Vücudunuza iğne batırıldığında gerçekte böyle bir iz bırakıyor

13. Vücudunuza iğne batırıldığında gerçekte böyle bir iz bırakıyor

14. Yakın çekimde kakmak kutusunun sürtünme yüzeyi tarafından yakılan bir kibriti izliyorsunuz

15. Elektron mikroskobu altında bir kar tanesi. Ne kadar da ağır bir metal gibi duruyor değil mi?

15. Elektron mikroskobu altında bir kar tanesi. Ne kadar da ağır bir metal gibi duruyor değil mi?
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16. Fazla mı gidilmiş ne?

17. Bazı karınca türlerinin ameliyat yapma yeteneğine sahip olduğunu söylesek?

18. Mikroskop altında bir yaprağın gerçek zamanlı oksijen üretimi

19. Örünceklerin gözleri yakından ne kadar da tatlı değil mi? (İspanyol makro fotoğrafçısı Javier Rupérez'in çekiminden)

19. Örünceklerin gözleri yakından ne kadar da tatlı değil mi? (İspanyol makro fotoğrafçısı Javier Rupérez'in çekiminden)

20. Elinize biraz daha yakından bakmak nasıl olurdu?

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21. Bir fare embriyosu

21. Bir fare embriyosu

22. Kompakt diskin üzerine yazılan verileri mikroskop altında görmek ister misiniz?

23. İnsan gözü mikroskop altında böyle görünüyor

24. Bu videoyu ve benzerlerini sık görmüş olduğunuzu düşünüyoruz

25. T hücresi kanser hücresine karşı savaşıyor

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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